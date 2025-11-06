Osvanula poruka na ulazu u Split. Posvećena je heroju iz Vukovara

Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera održat će se danas u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Očekuje se dolazak tisuća građana iz cijele Hrvatske, koji će odati počast Francuzu koji je, kao mladić, došao pomoći u obrani grada heroja.

Jean-Michel Nicolier, rođen u Francuskoj, pridružio se hrvatskim braniteljima tijekom najtežih dana Domovinskog rata. Svojim herojstvom i žrtvom ostao je simbol međunarodne solidarnosti i ljubavi prema Hrvatskoj, koju je nazivao svojom drugom domovinom.

U znak sjećanja na ovog dragovoljca Domovinskog rata, na ulazu u Split, na Sirobuji, na velikom video displeju kod benzinske postaje, prikazuje se poruka posvećena Nicolieru – simbolu hrabrosti, plemenitosti i odanosti slobodi.

Hrvatska mu se i danas klanja – kao ratniku koji nije morao, ali je htio stati uz narod kojem nije pripadao, ali ga je iskreno volio.