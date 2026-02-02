OSVANULA NEOBIČNA PORUKA Lidija u poznatoj splitskoj Facebook grupi traži prijateljicu iz mladosti: "Družile smo se na Bačvicama..."

U poznatoj splitskoj Facebook grupi "Split i okolo Splita" osvanula je objava koja je mnoge dirnula i potaknula na potragu za starim prijateljstvom.

Kako je napisala Lidija Mladenovska, pokušava pronaći prijateljicu s kojom se, kaže, družila na Bačvicama te se s njom dopisivala u razdoblju od 1980. do 1985. godine. Prema njezinim riječima, prijateljica se zove Dijana Barić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Objava je u kratkom vremenu izazvala velik interes – dio članova grupe uključio se komentarima i pokušao pomoći, no zasad nije poznato o kojoj je osobi riječ, niti je potvrđeno je li pronađen konkretan trag koji bi Lidiju doveo do prijateljice koju traži.

Ako imate bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći, Lidija moli da joj se javite izravno u Facebook grupi "Split i okolo Splita", gdje je i objavila apel.