Osumnjičenik za ubojstvo koje je potreslo Sloveniju pušten na slobodu

Osumnjičenik za napad na Novomeščanina Aleša Šutarja, koji je od kraja listopada bio u istražnom zatvoru, danas je pušten na slobodu. Sudska istraga protiv okrivljenika još nije završena, a daljnji tijek postupka ponajprije ovisi o postupanju tijela kaznenog progona.

Sabrijana Jurkoviča (21) pustili su iz istražnog zatvora, a informaciju su za N1 potvrdili i na Okružnom sudu u Novom Mestu.

Kako su pojasnili, izvanraspravno vijeće prihvatilo je prijedlog obrane jer je utvrdilo da više ne postoji osnovana sumnja da je okrivljenik počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, što je jedan od zakonskih uvjeta za istražni zatvor.

"Osnovana sumnja postoji ako je stupanj vjerojatnosti da je okrivljenik počinio kazneno djelo veći od vjerojatnosti da ga nije počinio. Dovođenjem dokaza u istrazi utvrđeno je da više ne postoji veća vjerojatnost da je upravo pritvoreni počinio kazneno djelo na štetu oštećenog Šutarja nego da ga nije počinio", pojasnili su.

Na sudu su također naveli da je svrha istrage prikupiti dokaze i podatke potrebne za odluku o podizanju optužnice.

"To znači da bi se dokazni standard iz razine osnovane sumnje, koja je uvjet za pokretanje istrage i određivanje pritvora, trebao približiti razini izvjesnosti da je okrivljenik počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret", naveli su, dodavši da u konkretnom slučaju to nije bio slučaj.

Prema ocjeni vijeća, dokazni standard se čak snizio, zbog čega je odlučeno da se istražni zatvor odmah ukine jer više nisu ispunjeni zakonski uvjeti za njegovo trajanje.

"Možemo postupati isključivo na temelju činjenica"

Da se stupanj osnovane sumnje tijekom istrage nije povećao, nego se na temelju iskaza saslušanih svjedoka čak smanjio, za STA su potvrdili i u Okružnom državnom odvjetništvu u Novom Mestu.

Pritom su pojasnili da su tijela kaznenog progona u svom radu vezana uz nalaze policije iznesene u kaznenoj prijavi.

"U konkretnom predmetu smo na temelju kaznene prijave i priložene dokumentacije, koju je Okružno državno odvjetništvo u Novom Mestu imalo na raspolaganju u trenutku odlučivanja, ocijenili da postoji osnovana sumnja da je prijavljeni počinitelj počinio kazneno djelo. Ispravnost takve ocjene potvrdio je i Okružni sud u Novom Mestu donošenjem rješenja o provođenju istrage i određivanju istražnog zatvora", priopćili su za STA.

Kako navode, državno odvjetništvo će u nastavku proučiti već prikupljene dokaze te nakon zaprimanja vještačkog nalaza Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Ljubljani donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetu. Navedeni nalaz još nije izrađen, ali je važan, istaknuli su.

Na kraju dodaju da, iako su očekivanja javnosti možda drukčija, tužitelji mogu postupati "isključivo na temelju utvrđenih činjenica i dokaza". Zbog faze postupka u kojoj se predmet nalazi, druge informacije ne mogu davati, poručili su za STA.

Iz Ministarstva pravosuđa su za STA pojasnili da ne mogu komentirati pojedinačne otvorene sudske ili istražne postupke.

"Odluke o određivanju ili ukidanju istražnog zatvora isključivo su u nadležnosti sudova, koji o njima odlučuju neovisno i na temelju zakonom propisanih kriterija", naveli su.

Dodali su da svi nadležni organi moraju imati mogućnost provesti postupak stručno i nepristrano, zbog čega se ministarstvo ne može i ne smije miješati u sadržaj konkretnih predmeta. U ministarstvu vjeruju da će tijela otkrivanja i progona, kao i sudbena vlast, postupak voditi stručno, nepristrano i u skladu s važećim zakonima.

Sudska istraga protiv okrivljenika još nije završena. Daljnji tijek postupka ovisit će ponajprije o postupanju tijela kaznenog progona, poručili su još s Okružnog suda u Novom Mestu. Zbog zaštite interesa istrage dodatne informacije nisu iznosili.

Podsjetimo, policija je u vezi s napadom na 48-godišnjeg Šutarja, koji se 25. listopada dogodio ispred kluba LokalPatriot i imao smrtonosan ishod, uhitila 21-godišnjeg pripadnika romske zajednice. Dva dana kasnije, 27. listopada, osumnjičenik je priveden istražnom sucu, koji mu je odredio istražni zatvor. Kaznena prijava tereti ga za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti, za što je predviđena kazna zatvora od pet do petnaest godina. Istražni zatvor mu je 25. studenoga produljen.

"Ne postoje DNK dokazi"

Događaj je potaknuo veliki prosvjedni skup u Novom Mestu te doveo do donošenja takozvanog "Šutarjevog zakona". Prije toga, na područje Policijske uprave Novo Mesto raspoređeni su dodatni policijski službenici, među ostalim i pripadnici specijalne policijske jedinice.

Iz Policijske uprave Novo Mesto su prije dva dana poručili da opsežna i temeljita kriminalistička istraga još traje te da državno odvjetništvo u predmetu još nije podiglo optužnicu. Između ostalog, još se čeka obdukcijsko izvješće o uzroku smrti.

Ukidanje istražnog zatvora od samog je početka zahtijevao odvjetnik okrivljenika, navodeći da ne postoje DNK dokazi koji bi potvrđivali da je njegov klijent počinitelj, a iskazi svjedoka međusobno se razlikuju, izvještava STA. Istražni zatvor bio mu je određen do 25. prosinca, a sud ga je mogao produljiti za još mjesec dana.