Osumnjičeni za ubojstvo Charlieja Kirka navodno sve priznao. Što je objavio na Discordu?

Tyler Robinson (22), osumnjičen za ubojstvo američkog desničarskog aktivista Charlieja Kirka, navodno je putem platforme Discord priznao da stoji iza pucnjave na događaju u saveznoj državi Utah. Vijest je potvrdio glasnogovornik Discorda za CBS, partnera BBC-ja u SAD-u.

Poruka iz chata, poslana svega nekoliko sati prije Robinsonova uhićenja, glasila je: „It was me at UVU yesterday. im sorry for all of this” (“Ja sam bio na UVU jučer. Žao mi je zbog svega ovoga”).

Robinson je uhićen prošlog tjedna i trenutno se nalazi u zatvoru u okrugu Utah bez mogućnosti jamčevine. Još nije službeno optužen, no suočava se s teškim kaznenim djelima – sumnjiči ga se za teško ubojstvo, uporabu vatrenog oružja te opstrukciju pravde, a prijeti mu i smrtna kazna. Na sudu bi se trebao pojaviti u utorak.

Ubojstvo usred političkog skupa

Charlie Kirk (31), suosnivač i čelnik organizacije Turning Point USA, koja je bliska bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu, ubijen je prošlog tjedna dok je govorio na otvorenom skupu na Sveučilištu Utah Valley. Pogodio ga je jedan hitac u vrat, a slučaj je izazvao buru u američkoj javnosti.

Njegova smrt dodatno je produbila podjele između demokrata i republikanaca, koji se međusobno optužuju za širenje govora mržnje. Guverner Utaha Spencer Cox izjavio je kako je Robinson priznao ubojstvo svom ocu, koji ga je nagovorio da se preda policiji.

Detalji s Discorda

Prema navodima američkih medija, Robinson je u grupnom chatu na Discordu, u kojem je sudjelovalo više od 20 osoba, razgovarao i šalio se s prijateljima o pucnjavi dok je još trajala potraga za napadačem, javlja BBC.

Ipak, glasnogovornik Discorda naglasio je da interna istraga nije pronašla dokaze da je Robinson planirao napad ili poticao na nasilje putem te platforme.

Očekuje se da će suđenje privući veliku pažnju s obzirom na politički profil žrtve i težinu optužbi koje stoje pred osumnjičenim.