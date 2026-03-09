Osuđen muškarac kojeg je Rade Končar "napao" i slomio mu nogu: "Neman ništa protiv čovika, ali ne volim partizane, komuniste..."

Sjećate li se čudnovatog, gotovo bizarnog incidenta od prije gotovo desetak godina? Kada je Rade Končar, preciznije bista partizana kojeg su 1942. kod Šibenika likvidirali talijanski okupatori, 'uzvratila udarac'? Kada je pijani muškarac krenuo njihati kameno postolje s Končarevom bistom na Bačvicama kako bi je bacio, međutim taj teški komad spomenika je potom pao na noge dotičnog lika?

E pa nećete vjerovati, ima tome koji dan, na Općinskom sudu u Splitu je Ante Lj. osuđen na devet mjeseci zatvora ali uvjetno, s rokom kušnje od dvije godine!

Dva kaznena djela

Osuđen je (nepravomoćno naravno) za dva kaznena djela: za oštećenje tuđe stvari (to je taj obračun s bistom) te za krađu. Te noći sa 7. na 8. studenog 2018. godine je muškarac prvo provalio u lokal ST Riva na Rivi, oko 3,50 minuta te odnio po bocu Jack Danielsa I Southern Comforta. Spomenik Radi Končaru je krenuo rušiti oko 4,45 sati, stoji u presudi, kao i da je šteta oko 330 eura.

Određena mu je sigurnosna mjera obaveznog liječenja od alkohola.

Inače, branio se kako je taj dan popio previše te da se ne sjeća ničega, da je prethodno bio u dnevnoj bolnici zbog bipolarnog poremećaja, PTSP-a i depresije, a kada popije da vidi svašta. Ustvrdio je i 'kako nema ništa protiv Rade, čovika i ne poznaje', ali da inače ne voli partizane, komuniste i Srbe.