Oštra reakcija Milanovića na riječi izraelskog ministra: "Usporedba s Domovinskim ratom je uvredljiva. Hrvatska se branila, za razliku od Izraela koji divlja i ubija"

Dolazak izraelskog ministra vanjskih poslova u Zagreb izazvao je niz reakcija u javnosti, među njima i onu predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Izraelskog ministra primili su predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

"Izraelski ministar u Zagrebu je usporedio Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu, što je uvredljivo za sve žrtve agresije na Hrvatsku i nije pravo pitanje zašto zašto ga nije primio predsjednik Milanović, već zašto su ga ugostili premijer, šef diplomacije i predsjednik Sabora", komentirao je Milanović.

"Zašto su izraelskog ministra vanjskih poslova pozvali u Zagreb i zašto su se sastali s njim predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Vlade RH i ministar vanjskih poslova u Vladi RH? U trenutku kada izraelska vlada i vojska protjeruju cjelokupno stanovništvo grada Gaze i najavljuju napad na taj grad od milijun stanovnika, sastajati se s članom te iste vlade zapravo je podrška izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina.

Umjesto da pokrene postupak priznavanja palestinske države kao prvog koraka u postizanju dvodržavnog rješenja i trajnog mira na Bliskom istoku, Vlada RH daje podršku dužnosnicima izraelske vlasti koji nedvosmisleno stoje iza politike rata i nasilja.

Koliko je pogrešno sastajati se s članom izraelske vlade pokazuje i njegova današnja izjava u kojoj on uspoređuje hrvatski Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu! To je uvredljivo za Hrvatsku i sve žrtve agresije na Hrvatsku jer se Hrvatska branila, za razliku od Izraela koji divlja i ubija desetke tisuća ljudi po Gazi. Kao da to nije bilo dovoljno, pa je u čast izraelskog ministra danas satima bilo blokirano cijelo središte Zagreba, što se ne događa ni kada u Hrvatsku dolaze puno ugledniji i važniji gosti", napisao je u svojoj objavi Milanović.