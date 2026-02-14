Oštećen Titov "Galeb": Ministarstvo mora reagiralo nakon pomorske nesreće u Rijeci

Prilikom isplovljavanja teretnog broda „DENIZ AKAY“, turske zastave, iz riječke luke sinoć 13. veljače oko 20 sati dogodila se manja pomorska nezgoda. Turski brod udario je u plutajući objekt „Galeb“ koji se nalazi na stalnom vezu uz lukobran luke Rijeka, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Službenici Lučke kapetanije Rijeka izlaskom na mjesto događaja utvrdili su kako nema stradalih ni ozlijeđenih osoba, kao ni onečišćenja mora i morskog okoliša. Provedenim provjerama potvrđeno je i da nitko od članova posade u trenutku nesreće nije bio pod utjecajem alkohola.

Pregledom broda utvrđena su manja oštećenja lijeve strane turskog broda te šteta na lijevom pramčanom dijelu vezanog plutajućeg objekta „Galeb“.

Lučka kapetanija Rijeka brodu „DENIZ AKAY“ izrekla je administrativnu mjeru zabrane isplovljavanja do završetka inspekcijskog pregleda i drugih očevidnih radnji.