Osnovci i srednjoškolci briljirali: Završena županijska natjecanja u rukometu, futsalu i više sportova

U organizaciji Županijskog saveza školskog sporta Splitsko dalmatinske županije u ovoj školskoj godini završena su natjecanja u više sportova za srednje i osnovne škole. Na razini Županije već smo vidjeli završnice u nekoliko sportova koja su dala ekipe koje su se već natjecale na prvenstvu Hrvatske. Završena su državna prvenstva u krosu, judu, gimnastici, plivanju i šahu. Uskoro ćemo saznati tko će biti državni prvaci za osnovce i srednjoškolce u muškoj i ženskoj kategoriji u badmintonu, futsalu i rukometu. Najprije su morali odraditi županijsko natjecanje.

Pripremili smo video zapise sa natjecanja na županijskoj razini koja su se održavala u Sinju, Imotskoj krajini i Splitu. Snimali smo rukometaše i rukometašice, natjecanja u konkurenciji osnovnih i srednjih škola, isto kao i u futsalu. Pobjednici na županijskoj razini školskog sporta putnici su u Poreč gdje čekamo nove državne prvake. Do kraja školske godine još će Županijski savez školskog sporta organizirati natjecanja u košarci, odbojci, atletici i stolnom tenisu. Najbolji će putovati na državno prvenstvo.

U prilogu dajemo poredak najboljih škola već završenih sportova na županijskim natjecanjima, kao i raspored održanih državnih natjecanja, kao i ona koja tek slijede. Video prilozi iz Imotskog, Sinja i Splita daju nam jasniju sliku koliko je sport na ovoj razini važan. Sam odaziv bio je odličan, cijela Županija je sudjelovala na natjecanjima i uvijek ima prostora za napredak. Raduje nas dolazak otočana i odlična organizacija u Imotskom i Sinju.