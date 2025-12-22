Osijek doveo nekadašnjeg standardnog Vatrenog. Ukupno je za Hrvatsku nastupio 35 puta

Borna Barišić (33) vratio se u NK Osijek. Trenutačno posljednjeplasirani klub SuperSport HNL-a na društvenim je mrežama objavio videozapis u kojem se vidi kako Barišić stoji na Opus Areni, čime se najavljuje i skorašnja službena objava posla.

Iskusni lijevi bočni tako se vratio u rodni grad i klub u kojem je započeo karijeru. Dolazi kao slobodan igrač, s obzirom na to da je još od ljeta bio bez kluba nakon teške ozljede. Posljednji angažman imao je u Trabzonsporu, koji ga je početkom godine posudio Leganesu, ali je Barišić u prvoj utakmici za tadašnjeg španjolskog prvoligaša doživio puknuće prednjeg križnog ligamenta. Nakon dugog oporavka dolazi pomoći momčadi Željka Sopića u borbi za ostanak.

Povratak nekadašnjeg kapetana

Barišić je svojevremeno bio kapetan Osijeka te je za njega skupio 124 nastupa, u kojima je upisao osam golova i 22 asistencije. Prvi seniorski angažman u Osijeku imao je od 2013. do 2015., kada ga je kupio Dinamo. Na Maksimiru nije dobio priliku te se, poslije posudbe u Lokomotivi, već 2016. vratio na Gradski vrt i ondje proveo još dvije godine. Uslijedio je transfer u Rangerse vrijedan 2.45 milijuna eura, piše Index.

U Škotskoj je bio šest godina te je za klub iz Glasgowa zaigrao čak 236 puta. U tom je periodu bio standardan na popisima Zlatka Dalića te je s hrvatskom reprezentacijom bio na Euru 2021. i na Svjetskom prvenstvu 2022., gdje je osvojio broncu. Ukupno je za Hrvatsku nastupio 35 puta i zabio jedan gol.