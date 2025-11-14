OŠ Dinka Šimunovića obilježila Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju

Osnovna škola Dinka Šimunovića Hrvace jutros je u prostorijama škole prigodno obilježila Dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata te Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Danas su osim prigodnog programa ispred škole postavljene i svijeće u obliku srca i Grada Vukovara, koje će ovoga vikenda gorjeti uz molitvu i sjećanje na sve poginule i stradale žrtve Domovinskog rata, kao i na poginule iz Cetinske krajine.

Ravnateljica Nevenka Jenjić organizirala je prigodni program tijekom kojeg su se svi prisutni ponovno prisjetili dana 1991. godine, kada je slomljena herojska obrana Vukovara, počinjen pokolj u Škabrnji te kada su svoje junaštvo iskazali branitelji na cijelom području Lijepe Naše.