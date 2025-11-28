Orkanski vjetar blokira promet: A1 zatvorena, Jadranska magistrala u prekidu

Zbog jakog vjetra u priobalju na snazi su zabrane prometa za određene kategorije vozila.

Većina prometnica u zemlji je mokra, vlažna i skliska, a ponegdje su mogući i odroni.

Stanje na cestama u 7:

A1 Zagreb - Split - Dubrovnik

zbog vjetra dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila (obilazak za osobna vozila je čvor Zadar istok-DC27 Karin-Obrovac-DC50 Gračac-čvor Sveti Rok, a za ostale skupine čvor Benkovac (A1)-Kistanje (DC59)-Knin-DC1-Gračac-DC50-čvor Sveti Rok (A1)

A6 Bosiljevo-Rijeka

zbog vjetra samo za osobna vozila otvorena je dionica između čvorova Kikovica i Delnice

A7 Rupa-Križišće

zbog vjetra zabrana prometa za I. skupinu vozila - autobusi na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikli

DC27 Gračac-Zaton Obrovački

zbog vjetra otvorena je samo za osobna vozila između čvorova Rijeka istok i Šmrika

DC8 Jadranska magistrala

zbog vjetra zatvorena za sve skupine vozila između Senja i Svete Marije Magdalene

od Bakra do Novog Vinodolskog zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina), a između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila)

DC25 Gospić-Karlobag

zbog vjetra i zimskih uvjeta otvorena je samo za osobna vozila

DC99 čvor Križišće-Križišće

zbog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila)

DC106 Paški most

zbog vjetra otvoren je samo za osobna vozila

DC553 Omiška obilaznica

zbog vjetra otvorena samo za osobna vozila

Na snazi u Zagrebu je i dalje privremena regulacija prometa

Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.

Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnika preko raskrižja sa Savskom cestom.

Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.

Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

Zbog izvanrednog zatvaranja dijela Zagrebačke i Slavonske avenije, autobusna linija 107 u smjeru Žitnjaka prometuje trasom: Jankomir - redovnom trasom do raskrižja Savske ceste i Zagrebačke avenije - (desno) Savska cesta - (lijevo) Ulica Prisavlje - (lijevo) Ulica Josipa Marohnića - (desno) Slavonska avenija - u nastavku redovnom trasom prema Žitnjaku.