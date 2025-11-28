Orkanski vjetar blokira promet: A1 zatvorena, Jadranska magistrala u prekidu

Zbog jakog vjetra u priobalju na snazi su zabrane prometa za određene kategorije vozila.
Većina prometnica u zemlji je mokra, vlažna i skliska, a ponegdje su mogući i odroni.
Stanje na cestama u 7:
- A1 Zagreb - Split - Dubrovnik
- zbog vjetra dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila (obilazak za osobna vozila je čvor Zadar istok-DC27 Karin-Obrovac-DC50 Gračac-čvor Sveti Rok, a za ostale skupine čvor Benkovac (A1)-Kistanje (DC59)-Knin-DC1-Gračac-DC50-čvor Sveti Rok (A1)
- A6 Bosiljevo-Rijeka
- zbog vjetra samo za osobna vozila otvorena je dionica između čvorova Kikovica i Delnice
- A7 Rupa-Križišće
- zbog vjetra zabrana prometa za I. skupinu vozila - autobusi na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikli
- DC27 Gračac-Zaton Obrovački
- zbog vjetra otvorena je samo za osobna vozila između čvorova Rijeka istok i Šmrika
- DC8 Jadranska magistrala
- zbog vjetra zatvorena za sve skupine vozila između Senja i Svete Marije Magdalene
- od Bakra do Novog Vinodolskog zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina), a između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila)
- DC25 Gospić-Karlobag
- zbog vjetra i zimskih uvjeta otvorena je samo za osobna vozila
- DC99 čvor Križišće-Križišće
- zbog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila)
- DC106 Paški most
- zbog vjetra otvoren je samo za osobna vozila
- DC553 Omiška obilaznica
- zbog vjetra otvorena samo za osobna vozila
Na snazi u Zagrebu je i dalje privremena regulacija prometa
Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.
Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnika preko raskrižja sa Savskom cestom.
Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.
Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.
Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.
Zbog izvanrednog zatvaranja dijela Zagrebačke i Slavonske avenije, autobusna linija 107 u smjeru Žitnjaka prometuje trasom: Jankomir - redovnom trasom do raskrižja Savske ceste i Zagrebačke avenije - (desno) Savska cesta - (lijevo) Ulica Prisavlje - (lijevo) Ulica Josipa Marohnića - (desno) Slavonska avenija - u nastavku redovnom trasom prema Žitnjaku.