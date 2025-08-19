Ori i Africa napravili pomutnju u splitskoj trajektnoj luci: "Prvi put stižemo u Hrvatsku"

U splitskoj trajektnoj luci susreli smo dva Španjolca koji su izazvali veliku pozornost putnika zbog svojih papiga. Igor i Vito na putovanje su poveli mužjaka Orija, sedmogodišnju aru macao, te Africu, šestogodišnju aru araraunu. Riječ je o papigama koje su u paru, a poznato je da ove vrste mogu živjeti i do 80 godina. Zabilježen je i slučaj are macao koja je doživjela čak 104 godine.
Španjolci putuju Mediteranom, a na svom su putu od Španjolske već posjetili Francusku i Italiju. Trajektom iz Ancone stigli su u Split, gdje će se zadržati neko vrijeme i upoznati Hrvatsku.
Kažu da je ženka snijela jaja, no morali su ih ukloniti jer, kako ističu, papige ne smiju imati gnijezdo u kući već na posebno uređenom mjestu.
– Uvijek idu s nama na putovanja. Vrlo su prilagodljive – u kamperu, na planinama, plažama, u gradovima. Primjerice, u Rimu je bilo mnogo ljudi i prometa, no njih to nije uzrujalo. Nisu pod stresom, vrlo su mirne. Samo uživaju – otkriva Igor.
Na pitanje vole li samo toplinu, odgovaraju:
– Ne, navikle su i na hladnoću. Zapravo, lakše se prilagode hladnoći nego velikim vrućinama. Tijekom vrućine se brzo umore. Više vole sjenu nego izravno sunce.
Za svoje papige uvijek nose hranu. Najviše jedu voće i sjemenke, a, kako kažu, same im daju do znanja kada nešto žele.
– Pričaju samo kada nije gužva, kada su vrlo smirene. Znaju reći “hello” i druge jednostavne riječi. Također viču “aqua” kada su žedne. Isto to ponavljaju kada vide ocean – dodaju.
Za kraj su poslali poruku svima koji bi željeli imati ovako veličanstvene ptice:
– Traže da budete potpuno posvećeni njima, jer one su kao djeca. Izrazito su inteligentne. Ako ih i najmanje zapostavite, postaju nervozne i osjećaju se odbačeno. Morate s njima provoditi jako puno vremena. Pomalo je skupo brinuti se o njima, ali ono što pružaju nema cijene.