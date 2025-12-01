Orešković žestoko napala riječku gradonačelnicu nakon izjave o antifašizmu, Titu i petokraki

Saborska zastupnica Dalija Orešković bila je u nedjelju izrazito aktivna – prvo na prosvjednom maršu inicijative „Ujedinjeni protiv fašizma“, a potom na društvenim mrežama, gdje je komentirala odluku riječke gradonačelnice Ive Rinčić da se ne pridruži prosvjedu.

Na platformi X objavila je fotografiju sa Sandrom Krpan, kandidatkinjom SDP-a na posljednjim lokalnim izborima u Rijeci.

– “Na slici pored mene je žena koja nije postala gradonačelnica Rijeke, ali koja nikada ne bi dovela u pitanje antifašističke temelje naše zemlje” – napisala je Orešković.

U nastavku objave oštro se osvrnula na javni diskurs o antifašizmu:



– “Antifašizam je uvijek ono što sugerira njegovo ime, a relativiziranje i podilaženje fašizmu nas je i dovelo do toga da danas moramo ispočetka tumačiti i učiti osnovne pojmove. Za pojavu fašizma dovoljno je nemati dovoljno hrabrosti nazvati stvari pravim imenom. Od tuda sve počinje.”

Rinčić: „Ne želim birati između petokrake i pozdrava Za dom spremni“

Nakon kritika, riječanka gradonačelnica Iva Rinčić oglasila se priopćenjem u kojem je poručila da se neće pridružiti događajima čiju poruku smatra nejasnom ili ispolitiziranom.

Rinčić je navela da „antifašizam odavno nije ono što sugerira njegovo ime“, dodajući da se taj pojam danas različito interpretira – dok ga neki povezuju s vrijednostima poput slobode govora i borbe protiv ekstremizma, drugi ga vezuju uz Tita, Jugoslaviju i protivljenje nacionalnim vrijednostima.

Istaknula je da ju je u svibnju građanstvo izabralo da „mijenja Rijeku“ te da ne želi „svrstavanje ni uz petokraku ni uz pozdrav Za dom spremni“.

Dodala je kako poštuje doprinos prethodnih generacija i branitelja u obrani slobode.

Rinčić je naglasila da neće sudjelovati na skupovima na kojima se pojavljuju „maske, ekstremistička ikonografija, zastave propale države ili petokrake“. Zaključila je porukom da društvene podjele uvijek idu u korist „nekih trećih“ te da se nad time svi trebaju zamisliti.