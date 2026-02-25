Orešković prozvala “žetone”: “Vratite mandate građanima, to je izdaja birača!”

Zajedno s vijećnikom stranke Dosip Dejanom Drabićem, Dalija Orešković je osudila, kako kaže, izbornu prevaru birača i vrijeđanje zdrave pameti građana.

"Ne brinite nije problem u kavi za koju je Boška Ban Vlahek rekla da bi ju rado popila s premijerom, pa je potom postala dio vladajuće većine, a evo sada i Dario Zurovec najavljuje da je za kavu s premijerom spreman", poručila je Dalija Orešković na svojim društvenim mrežama u objavi koju prenosimo u cijelosti.

"Nije kava pokvarena, pokvareni su oni koji iz redova oporbe prelaze u redove vladajuće većine! To je problem nedostatka karaktera i integriteta, a ne šalice kave.

Oni koji su izabrani na retorici i na listama današnje oporbe, građanima su govorli da ovu vlast žele mijenjati, a ne joj držati ljestve. Potom su, iz sebičnog koristoljublja, umjesto da se drže predizbornih obećanja svoje mandate pretvorili u potporu većini koja provodi povijesni revizionizam i tolerira proustaške narative."

"To nije stabilnost i briga o građanima, to je politička trgovina. To nije odgovornost, to je izdaja birača. Takvima poručujem, vratite mandate i izađite ponovno na izbore, ali sada pod zastavom ideologije vladajuće većine koju podržavate, pa da vidimo što birači o tome misle.

Zajedno s vijećnikom stranke Dosip u Županijskoj skupštini Međimurske županije Dejanom Drabićem, najoštrije osuđujem izbornu prevaru birača i vrijeđanje zdrave pameti naših građana", poručila je Orešković, u sklopu objave priloživši i grafiku s naslovom "Žetoni, vratite mandat građanima!".