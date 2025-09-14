Orešković: "Pozivaju se na vjeru i domoljublje, a šire mržnju i prijetnje"

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se na svom Facebook profilu povodom, kako navodi, sve učestalijih govora mržnje i prijetnji koje se šire na društvenim mrežama.

Njenu objavu prenosimo u cijelosti:

"Neka cijeli ovaj svijet, još sja u suncu, neka naša zemlja sva, postane sretna. Neka cijeli ovaj svijet, zove se bajka, zelena i mirisna, cvjetna sva i nevina, livada iz sna!

Komentar na objavljene komentare: Pozivaju se na vjeru, ali puni su mržnje. Pripremaju se na progon drugih i drugačijih, ali prvo treba uvjeriti mase da postoje ti drugi i drugačiji koje treba istrijebiti. Puna su im usta domoljublja i nacije, ali prvo iz vlastite nacije najgorim lažima opisuju one koji im se suprotstavljaju i slobodno misle.

Da, kada nisu u masi na koncertima ili povorkma, uglavnom se hrabro skrivaju iza lažnih profila na društvenim mrežama, i nekažnjeno šire mržnju i prijetnje, optužujući druge za upravo ono što oni sami provode.

Fašizam 21 stoljeća se razlikuje od onoga iz II. svjetskog rata, ali nemojte niti u sekundi pomisliti da više ne postoji", poručila je.