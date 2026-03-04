Orešković: "Plenković je svoj ego stavio iznad države, Ustava i sigurnosti vojnika"

Saborska zastupnica Dalija Orešković objavila je oštru kritiku na račun premijera Andreja Plenkovića i ministra vanjskih i europskih poslova Gorana Grlića Radmana, tvrdeći da su svojim postupcima prekršili zakon, ušli u sukob interesa i doveli u pitanje sigurnost hrvatskih vojnika izvan Hrvatske. U središtu njezine objave su dvije teme: primitak ukrajinskog odlikovanja bez suglasnosti predsjednika Republike te ignoriranje odluke predsjednika Zorana Milanovića o povlačenju hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona.

Odlikovanje iz Ukrajine bez predsjednikove suglasnosti

Orešković navodi da su Plenković i Grlić Radman primili ukrajinsko odlikovanje – orden Jaroslava Mudrog I. stupnja – bez prethodnog odobrenja predsjednika države, što, kako tvrdi, predstavlja kršenje Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske. Ističe da je tim potezom vlast pokazala prezir prema institucijama i građanima.

"Primitkom odlikovanja države Ukrajine i ignoriranje Odluke predsjednika države o povlačenju naših vojnika iz Iraka i Libanona od strane premijera i ministra Gorana Grlića Radmana, zaslužuje najoštriju osudu", poručila je Orešković. Naglašava i problem zakonske praznine: iako zakon, prema njezinim riječima, ne predviđa sankciju za takvo postupanje, to ne znači da odgovornosti nema.

"Iako Zakon o odlikovanjima i priznanjima nije predvidio sankciju za primitak odlikovanja strane države bez prethodne suglasnosti predsjednika države, takav primitak odlikovanja predstavlja zlouporabu posebnih prava dužnosnika iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa", navela je.

Odluka o povlačenju vojnika i ignoriranje vrhovnog zapovjednika

U drugom dijelu objave Orešković se osvrće na odluku predsjednika Republike Zorana Milanovića o povlačenju hrvatskih pripadnika iz misija u Iraku i Libanonu. Tvrdi da je Vlada tu odluku ignorirala te time pokazala nepoštivanje vojske i ustavnog poretka.

"No rijetko kad se HDZ toliko otvoreno usudio pokazati da ne poštuje niti vojsku, koliko se to vidi iz ignoriranja Odluke predsjednika države Zorana Milanovića o povlačenju sedmorice naših vojnika iz Iraka i jednog iz Libanona", istaknula je. Orešković navodi da je premijer, umjesto provedbe odluke vrhovnog zapovjednika, poručio kako je predsjednik "komunicirao bez konzultacija" te da vojnici "ostaju gdje jesu" dok se "ne steknu uvjeti" za njihov povratak. Dodaje i da je ministar Grlić Radman, prema njezinim riječima, situaciju pokušao relativizirati.

"Goran Grlić Radman je dodatno pojasnio da naši vojnici i nisu vojnici, već stručni ljudi koji djeluju savjetodavno", navodi Orešković, dodajući da je ministar, kako tvrdi, iz razgovora s veleposlanikom u Bagdadu zaključio da je Irak sigurna zemlja.

"Imperfektne norme" i "imperfektna država"

Ključni argument Orešković gradi na pojmu "imperfektnih normi", odnosno normi za čije kršenje nije propisana sankcija ili ne postoje adekvatni mehanizmi provedbe. Takve norme, smatra, rezultiraju državom u kojoj se odluke mogu ignorirati bez posljedica, a sigurnost ljudi postaje žrtva političkih sukoba.

"Hrvatska ima brojne imperfektne (nedovršene) norme, to su one za čije kršenje nije propisana sankcija ili ne postoje adekvatni mehanizmi kojima bi se osigurala njihova provedba", navela je. Zbog toga, ističe, "imamo i imperfektnu državu" u kojoj su "sigurnost naših ljudi i životi vojnika dovedeni u pitanje".

Optužbe za sukob interesa i "dodvoravanje vanjskim silama"

Orešković zaključuje da je primitak ukrajinskog odlikovanja premijera i ministra doveo do sukoba interesa, dok ignoriranje odluke o povlačenju vojnika vidi kao jasan signal političkih prioriteta Vlade.

"Primitkom ukrajinskog odlikovanja premijer i ministar su u sukobu interesa", navela je, dodajući da Vlada neizvršavanjem predsjednikove odluke pokazuje kako im je "dodvoravanje vanjskim silama važnije od poštivanja Ustava, zakona, institucija i građana Republike Hrvatske". U najtežoj ocjeni cijelog slučaja, Orešković tvrdi da je premijer "stavio svoj ego iznad naše države, Ustava, zakona i sigurnosti građana i vojnika koji se nalaze izvan RH", poručivši da sama činjenica da se to može događati bez sankcija "potvrđuje da smo imperfektna, nedovršena država".