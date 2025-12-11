Orešković: "Ovo je fino zapakirana prijetnja, a ne molitva"

Inicijatorice peticije kojom se traži uklanjanje molitelja s glavnih gradskih trgova u srijedu su Odboru za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora predale više od 61.000 prikupljenih potpisa, poručivši kako brojka jasno pokazuje da građani osjećaju da nešto nije u redu u društvu.

Peticija pod nazivom “Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025.”, pokrenuta 6. prosinca, u međuvremenu je na internetskoj stranici prikupila više od 65.000 potpisa.

Jedna od inicijatorica, Sanja Sarnavka, koja je potpise predala zajedno s Marinom Škrabalo i Tanjom Dabo, istaknula je da je peticiju potpisao i velik broj muškaraca, “što pokazuje da su i oni osvijestili problem”.

Orešković: Ovo je čin građanskog protesta

Saborska zastupnica Dalija Orešković pozvala je na Facebooku građane da potpišu peticiju, neovisno o tome je li ona ustavnopravno održiva i kako će se eventualno provoditi.

Poručila je da se radi o “činu građanskog izjašnjavanja i protestu protiv političkog cilja maskiranog u molitvu”.

“Kad već šuti Crkva, umjesto da svojim autoritetom kaže da molitvene nakane nisu u skladu s naukom vjere, dužnost je države i društva da jasno kaže da se ovdje uopće ne radi o molitvi”, navela je.

Prema njezinim riječima, riječ je o ponavljanom javnom pritisku kojim se od žena traži podređenost.

‘Riječ je o fino zapakiranoj prijetnji’

U objavi je dodala kako “klečavci” ne mole samo za čednost i pokornost svojih supruga, nego zahtijevaju da takvi odnosi zavladaju i u tuđim brakovima te društvu u cjelini.

“U suštini se radi o prisili, o fino zapakiranoj prijetnji”, napisala je Orešković.

Osvrnula se i na spomenutih 18 ubijenih žena u 2025., poručivši kako je “sigurno svaka od njih tijekom života primila upozorenja što se od nje očekuje i zašto je navodno kriva”.

‘Svaka od tih ruža nas se tiče’

“Kao društvo više ne smijemo šutjeti. Svaka od tih ruža nas se izravno tiče. Sve su to nečije kćeri, majke, sestre – životi koji nisu smjeli biti ugašeni”, poručila je.

Istaknula je da je svaki potpis glas više za pristojno, građansko društvo.

“Ne želimo živjeti u imaginariju onih koji previše doslovno shvaćaju da je žena stvorena iz muškog rebra, pa ako mu nije podređena, njezina se rebra mogu slomiti”, zaključila je.