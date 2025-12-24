Orbán u božićnom intervjuu: "Europa propada, rat prijeti, Mađarska mora naprijed"

Ne samo 2010., nego i ove godine Magyar Nemzet objavio je božićni intervju s mađarskim premijerom, koji su, po ustaljenoj praksi, preuzeli svi županijski informativni portali – disciplinirano tempirano za 7.00 sati ujutro. Ni nakon 15 godina nema promjena u glavnim ulogama: premijer je i dalje Orbán Viktor, a pitanja postavlja Csermely Péter.

Razlika je tek u političkom kontekstu. Premijerski intervju danas više nema težinu kakvu je nekoć imao, jer prema novim kampanjskim metodama Orbán gotovo da je spreman davati izjave i nadzornim kamerama – pod uvjetom da su u vlasništvu krugova bliskih Fideszu.

Orbán Viktor i ovoga puta najveći dio intervjua posvećuje vanjskoj politici. Rat, rat, Bruxelles, rat – uz poruku da bi ovo mogla biti "posljednja godina mira". Poseže i za starim pojmom iz socijalističkih vremena, kada je "propadajući Zapad" postao vlastita karikatura, ali sada u novoj verziji – "propadajuća Europska unija".

Riječ "propadanje" u nekom se obliku u intervjuu pojavljuje čak sedam puta.

Rusija bez krivnje, krivnja na Zapadu

S Rusijom, naravno, i dalje "nema problema". Prema Orbánu, samo se naizgled čini da ukrajinsko-ruski rat nosi opasnost eskalacije. Pravi uzrok, tvrdi, leži drugdje: u političkom, gospodarskom i društvenom propadanju Zapadne Europe.

Zbog toga se, kaže, Europa pretvara u ratno gospodarstvo – što je, prema njegovim riječima, dobro poznat povijesni refleks. Kada ne mogu držati korak s brže rastućim regijama svijeta, europske zemlje pokušavaju generirati rast kroz militarizaciju gospodarstva.

Premijer ide i korak dalje. Smatra da bi, da je Europa u veljači 2022. odlučila poslati mirovnu misiju u Moskvu i Kijev – umjesto da taj sukob proglasi vlastitim ratom – danas ne bismo živjeli u sjeni ratne prijetnje.

Slijedi i uobičajena kritika Europske unije, koju opisuje kao dezintegrirajuću zajednicu. Kao primjere navodi zelenu tranziciju i migracijsku politiku.

Mađarska između rata i "propadanja EU-a"

Mađarsko gospodarstvo, prema Orbánu, istodobno trpi posljedice rata i propadanja Europske unije.

"A naš je zadatak da, dok Unija propada, Mađarska napreduje. To je ozbiljan politički i intelektualni izazov", poručuje premijer.

U drugom dijelu intervjua razgovor se okreće unutarnjoj politici. Orbán ponavlja tvrdnju da je Magyar Péter "briselska marioneta". Ključne riječi su migracija, globalni krupni kapital, woke ideologija i gender.

Prema njegovim riječima, "Tisza je izabrala metodu prema kojoj se izbori ne dobivaju raspravama o budućnosti, nego poticanjem emocija. Treba izazvati mržnju i prezir prema svemu što predstavlja rezultate proteklih 15 godina, prema svemu što je vrijednost i nacionalni ponos."

Na što je najponosniji nakon 16 godina vlasti?

Na pitanje Csermelyja Pétera o tome na što je najponosniji u 16 godina vladavine, Orbán odgovara:

"U posljednjim godinama tri Nobelove nagrade došle su u Mađarsku i to je jednostavno čudesno. Uspjesima u izgradnji države vratili smo samopoštovanje zemlji i Mađarima. Pokazali smo da nismo narod poraza i povlačenja, da možemo pobjeđivati i da ćemo pobijediti mađarsku zlu sudbinu. Ali ako bih morao izdvojiti jednu stvar: da 2010. nismo preoblikovali Mađarsku, danas bi u ovoj zemlji živjelo dvjesto tisuća manje mađarske djece. Toliko više djece danas sjedi pod božićnim drvcima. Što može biti važnije od toga?"

Božićna poruka za 2025.

Za kraj, Orbán Viktor šalje poruku Mađarima za Božić 2025. godine:

"Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ali sada se moramo usredotočiti na ovaj drugi dio – voli samoga sebe, cijenimo ono što smo postigli i nemojmo podcjenjivati rezultate vlastitih života."