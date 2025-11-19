Orange the world. Recimo zajedno: STOP nasilju nad ženama i djevojčicama!

Narančasta je boja svjetla, optimizma i nade - simbol svijeta bez nasilja kojem težimo i na koji svaki od nas može utjecati. Zbog toga ne čudi da članice Inner Wheel organizacije u gotovo 100 zemalja diljem svijeta, organiziraju 'narančaste' aktivnosti kojima žele skrenuti pozornost na stvaranje sigurnijih i pravednijih zajednica za žene i djevojčice.

"Riječ je o zajedničkoj međunarodnoj akciji kojom jasno poručujemo da nasilje nad ženama nije prihvatljivo, da se protiv njega mora sustavno boriti i da nijedna žena ne smije ostati sama. Od 25. studenoga do 10. prosinca svih trinaest klubova koji djeluju na području Hrvatske, u svojim će gradovima provesti niz aktivnosti kojima žele senzibilizirati javnost, potaknuti razgovor i ojačati svijest o problemu koji je i dalje prisutan u svim društvenim slojevima", pojašnjava predsjednica Distrikta 191 Hrvatska, Sandra Neretljaković i dodaje:

"Osvjetljavat ćemo gradske znamenitosti u narančastu boju, organizirati edukacije, panel rasprave, javne šetnje, utrke i okupljanja. Od Pule i Rijeke, preko Zagreba, Karlovca, Šibenika, Splita i Dubrovnika, do Osijeka, Varaždina, Čakovca i Preloga - Hrvatska će se i ove godine pridružiti globalnoj narančastoj mreži koja šalje jednu poruku: stop nasilju nad ženama."

U Hrvatsku je Inner Wheel stigao 2000. godine

Globalna kampanja Orange the world, dio je inicijative UNiTE za okončanje nasilja nad ženama, koju predvodi UN Women, te jedna u nizu brojnih aktivnosti za koje su se u svojoj stogodišnjoj povijesti založile članice jedne od najvećih i najstarijih ženskih humanitarnih organizacija na svijetu.

Inner Wheel je osnovan 1924. godine u Manchesteru i danas broji više od 110.000 članica u više od 100 zemalja, okupljenih oko istih vrijednosti – njegovanja prijateljstva i služenja zajednici kroz humanitarno djelovanje i međunarodno razumijevanje. U Hrvatsku je Inner Wheel stigao 2000. godine te danas kao District 191 okuplja 13 klubova u 12 hrvatskih gradova, koji aktivno provode humanitarne, obrazovne i kulturne projekte. Sve njihove aktivnosti, kao i one u kojima se možete priključiti u sklopu 'Orange the world' globalne kampanje – možete vidjeti i na www.innerwheel.hr. PREGLED AKTIVNOSTI - HRVATSKA 2025

"Nasilje nad ženama nije privatna stvar. To je društveni problem koji traži glasnu reakciju i jasnu poruku. Danas, kada se suočavamo s rastućim oblicima nasilja, ključno je održati upravo te vrijednosti – poštovanje, odgovornost i brigu za drugoga. Suradnja naših klubova s gradovima, školama, udrugama, policijom, pravosuđem i stručnjacima daje težinu svakoj aktivnosti i potvrđuje da se promjena može postići samo zajedničkim djelovanje", poručuje za kraj Neretljaković, pozivajući sve sugrađane da se raspitaju o aktivnostima u svojim zajednicama te kroz narančastu boju i sami pošalju poruku – Stop nasilju nad ženama i djevojčicama.