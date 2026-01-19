Opušak cigarete izazvao požar u kući. Muškarac smrtno stradao

Jutros je u obiteljskoj kući u Ulici Baruna Trenka u Slavonskom Brodu izbio požar u kojem je smrtno stradao 67-godišnji muškarac.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje, koji su u suradnji s inspektorom zaštite od požara obavili očevid. Prema dosad utvrđenim informacijama, požar je izazvao opušak cigarete koji je zapalio krevet, nakon čega se vatra proširila i dovela do tragičnog ishoda.

Tijelo preminulog prevezeno je u bolnicu, gdje će se obaviti medicinska obdukcija radi utvrđivanja svih okolnosti smrti.

Iz policije navode kako će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.