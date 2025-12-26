Oprostio je svojim progoniteljima: Tko je bio sveti Stjepan, prvi kršćanski mučenik

Crkva slavi blagdan svetog Stjepana prvomučenika. Riječ je o jednom od najstarijih kršćanskih blagdana, ali i o snažnom podsjetniku da kršćanska poruka ljubavi nije bila – niti jest – lišena žrtve.

Sveti Stjepan bio je jedan od sedmorice đakona prve Crkve u Jeruzalemu, izabran da pomaže apostolima u služenju zajednici. Ipak, u povijest nije ušao zbog administrativne uloge, već zbog svoje nepokolebljive vjere i hrabrog svjedočanstva. Optužen za bogohuljenje, Stjepan je izveden pred sud i kamenovan – postavši tako prvi kršćanski mučenik, prvomučenik.

Posebno je snažan trenutak opisan u Djelima apostolskim, kada Stjepan, umirući, oprašta svojim progoniteljima riječima koje neodoljivo podsjećaju na Krista: “Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh.” Upravo ta poruka oprosta i vjere do kraja čini srž njegova svjedočanstva.

Sv. Stjepan u Dalmaciji

U Dalmaciji je blagdan svetog Stjepana duboko ukorijenjen u vjersku i kulturnu tradiciju. Brojne crkve i mjesta nose njegovo ime – od Kaštela i Solina do dalmatinskog zaleđa – a blagdan se tradicionalno obilježava svetim misama, procesijama i obiteljskim okupljanjima.

Za razliku od Božića, koji je prožet radošću i svjetlom, blagdan sv. Stjepana nosi ozbiljniji, ali iznimno snažan ton. On podsjeća da vjera nije samo osjećaj, već i odluka – ponekad teška, ali uvijek ispunjena smislom.

Poruka za današnje vrijeme

U vremenu podjela, netrpeljivosti i brzih osuda, lik svetog Stjepana djeluje iznenađujuće aktualno. Njegov život i smrt poručuju da snaga ne leži u osveti, nego u oprostu, a hrabrost u vjernosti vlastitim vrijednostima.

Dok se u Dalmaciji danas obilazi rodbina, pale svijeće i odlazi na misu, blagdan svetog Stjepana tiho nas poziva da se zapitamo – za što smo mi spremni stati, i koliko smo spremni oprostiti.

Imendan danas slave i osobe s izvedenicama imena: Stipe Stipan Štef / Štefan Stefan Stjepo