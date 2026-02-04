Oproštaj od velikog sportaša i humanitarca: Napustio nas je Andrija Petrović

Ragbi klub "Sinj" objavio je emotivnu oproštajnu poruku za ragbijaša Andriju Petrovića.

- Iskreno saučešće cijeloj sportskoj obitelji iz Čelika i obitelji Petrović, vijest o iznenadnoj smrtni nas je zatekla, Andrija je bio zasigurno ključan i vrijedan član ragbi obitelji i veliki humanitarac, a njegov doprinos je nemjerljiv. Iza njega ostaje velika praznina, ali i ponos na sve ono što je učinio za života i svijetli primjer za sve nas!

Andrija počivaj u miru - napisali su.