Oproštaj od velike glumice: Evo kada je komemoracija u HNK Split

Spomen na nedavno preminulu dramsku prvakinju Daru Vukić održat će Hrvatsko narodno kazalište Split komemoracijom u kazališnom foyeru u utorak 3. siječnja s početkom u 12 sati.

Bogatu karijeru velika i nezaboravna glumica ostvarila je najvećim dijelom u splitskoj nacionalnoj kazališnoj kući na čijoj je sceni od 1953. ostvarila impresivan niz velikih, nezaboravnih uloga. Umjetnica rijetke mudrosti, snage i skromnosti, velika glumica bila je i u antičkoj tragediji i u pučkoj komediji. Glumačkim pozivom bavila se do posljednjeg daha, premijeru posljednjeg filma u kojem je igrala u svojoj stotoj godini života nije doživjela.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

O bogatom životu i velikoj karijeri Dare Vukić na komemoraciji će govoriti vršitelj dužnosti intendanta HNK Split Božo Župić, njene kolegice dramske prvakinje Nives Ivanković i Arijana Čulina te arhivski tehničar HNK Split Siniša Vuković.