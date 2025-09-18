OPREZ PRIJE KLIKA Policija upozorava na učestale prijevare putem lažnih internetskih platformi

Policijska uprava splitsko-dalmatinska upozorava građane na učestalu pojavu različitih oblika prijevara u kojima se počinitelji koriste različitim metodama ali cilj im je uvijek isti – dovesti građane u zabludu, doći do njihovih osobnih i financijskih podataka i na taj način ostvariti nezakonitu financijsku korist.

Evidentiran je slučaj u kojima počinitelji nude poslove putem internetskih platformi uz obećanje brze i sigurne zarade. Kada je muškarac zainteresiran za posao dao svoje osobne podatke kao i podatke bankovnog računa shvatio je da mu je s računa skinuto nekoliko tisuća eura. U drugom slučaju, građanin je pokušao putem interneta kupiti vinjetu, a nakon unosa osobnih podataka i podataka računa također je ostao bez novca.

Informirajte se, budite oprezni, ne poklanjajte povjerenje i osobne podatke bilo kome..

Posjetite stranice Web heroj - Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba i saznaj kako i na koji način se zaštititi.

Također, CARNET-ov Nacionalni CERT u rad je pustio novi servis CERT iffy koji korisnicima, prije ili prilikom online kupovine, omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba. Korištenje servisa je jednostavno, a sve što korisnici trebaju napraviti kako bi provjerili internetsku trgovinu je da na stranici https://iffy.cert.hr upišu ili zalijepe URL adresu trgovine koju žele provjeriti te pritisnuti gumb za provjeru.

Više o samoj usluzi možete pročitati na portalu: https://www.cert.hr/cert-iffy-servis-za-provjeru-internetskih-trgovina/ .