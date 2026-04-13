Oporba nezadovoljna izvješćem o proračunu, ali uzalud, nadglasani su

- To nije partnerski odnos, to je izrabljivački odnos. Kad hospicij, što je obaveza Županija, mora 50 posto ulagati Grad Split, primoran je uložiti te novce u nešto što niti jedan drugi grad ne mora, kao uostalom i za srednjoškolske knjige, to nije partnerski odnos nego ucjenjivački i izrabljivački. Bog vam da zdravlje, nemojte više onda te partnerske odnose spominjati. - komentirao je Ivošević zaključak dožupana Ante Šošića o proračunu SDŽ za prošlu godinu.

- Županija itekako u ovom proračunu sudjeluje u Splitu, koji je stolni grad Županije, u kojem želimo participirati u svim potporama, u svim sufinanciranjima… - nije se dao dožupan.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na koncu je prošlo izvješće o izvršenju proračuna, 27 vijećnika je glasovalo ZA, 13 je bilo PROTIV, bez suzdržanih.

Prošao je i Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2025. godinu.

Izvješće (zanimljivo, neke točke Dnevnog reda su nazvane izvještajima, neke izvješćima) o radu župana za razdoblje srpanj-prosinac 2025. godine praktički se nadovezalo na Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu godinu.

-Danas kao institucija smo u situaciji da proizvodimo više električne energije nego su nam računi. U Dragljanima pokraj Vrgorca smo dovršili starački dom, nadam se da ćemo uskoro useliti 101 stanara… Za mjesec, mjesec i pol dana ćemo pokrenuti u Aržanu, a uskoro i u Vrlici. - kazao je župan Boban o projektu domova za starije, makar se to ipak odnosi na neku budućnost, ne na točku dnevnog reda i period koji je naznačen.

Rasprava na ovoj točki dnevnog reda je nakratko odgođena radi polusatne pauze. Vrijeme je naime za – ručkić!