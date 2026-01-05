Opet se oglasio VIK: Zamućena voda u dijelu splitske mreže. Preporučuje se prokuhavanje za djecu, starije i osjetljive

Zbog veće količine kiše koja je u proteklim danima pala na šire splitsko područje, došlo je do zamućenja vode na izvoru rijeke Jadro.

"Rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže u ovisnosti sa zalihama u vodospremama i intenzitetu potrošnje, pokazuju da je na nekoliko dijelova vodoopskrbnog sustava, parametar zamućenja neznatno povišen u odnosu na propisane vrijednosti. Analize s terena također pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna", objavili su iz splitske tvrtke Vodovod i kanalizacija.

Obzirom na dosadašnju praksu, iskustva i preporuku NZJZ preporučuje se koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju. U slučaju pojave izraženije mutnoće, voda se prije prokuhavanja mora obavezno istaložiti, a samo bistri dio odliti i prokuhati.

"Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano se prati i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i naše web stranice www.vik-split.hr", javljaju iz VIK-a.