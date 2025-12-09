Opet problemi za Vilija Beroša: Kažnjen je

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je danas bivšeg ministra zdravstva i USKOK-ovog optuženika Vilija Beroša zbog kaosa u imovinskoj kartici. Beroš je, otkriveno je, upisivao krive kvadrature nekretnina, prijavljivao primanja koja nije ostvario, a ona koja je dobio nije prijavio, nije prijavio državnu obveznicu, brljao je s podatkom da je suvlasnik glisera, piše Index.

Detaljna provjera imovinske kartice

Sve je to utvrđeno nakon što je Povjerenstvo provelo redovitu provjeru imovinske kartice Vilija Beroša za 2023., koju je podnio 2024. godine. U pitanju su bili neprijavljeni ili netočno prijavljeni prihodi u iznosima od 824 eura i 254,8 eura, povezani s tvrtkom Acta Med i Trgovačkim sudom u Zagrebu. Također su se provjeravali podaci o nekretninama i drugoj imovini, uključujući stan od 140 četvornih metara, kuću s okućnicom na Hvaru, stan od 107 četvornih metara u Zagrebu, suvlasništvo nad gliserom te obveznice Republike Hrvatske.

Beroš se očitovao na nalaze Povjerenstva, no za dio nepravilnosti nije ponudio opravdanje, zbog čega je pokrenut postupak. Tijekom provjere utvrđeno je da stan za koji je naveo da ima 140 četvornih metara zapravo ima 102,5 četvornih metara te da je vlasnica tog stana njegova supruga. Navodno je do problema s veličinom nekretnina došlo jer naknadno legalizirani dijelovi nisu upisani u zemljišne knjige i to još prije nego ih je Beroš stekao.

Problemi s nekretninama i imovinom

Za kuću na Hvaru prvotno je naveo površinu od 135 četvornih metara, no iz zemljišnih knjiga proizlazi da je riječ o nekretnini od 92 četvorna metra, upisanoj u drugom zemljišnoknjižnom ulošku, pri čemu nije prijavio suvlasnički udio od 1/12, piše Index.

Kod stana od 107,42 četvorna metra, koji je prijavio kao suvlasništvo s trećim osobama u jednoj četvrtini, Povjerenstvo je utvrdilo da iz zemljišnih knjiga uopće ne proizlazi da je njegov suvlasnik. U početku nije bilo podataka o plovilu, no naknadnom provjerom utvrđeno je da je Beroš suvlasnik brodice u 50-postotnom udjelu, zbog čega je utvrđeno da taj podatak nije netočan.

Nepravilnosti u prijavljivanju prihoda

Kad je riječ o prihodima, utvrđeno je da je Beroš netočno upisao da je njegova tvrtka Acta Med ostvarila 824 eura prihoda, jer iz podataka Porezne uprave ne proizlazi da je taj prihod imao. Istovremeno, prihod od 254 eura ostvaren preko Trgovačkog suda u Zagrebu nije bio prijavio. No, kako je riječ o troškovima vještačenja, nije isključeno da je do problema došlo zbog kašnjenja s plaćanjima tih troškova od strane sudova. Zanimljivo je da je Beroš ove godine podnio financijsko izvješće za svoju tvrtku koja, kako proizlazi iz javno dostupnih podataka, posluje s gubitkom.

U imovinskoj kartici nije točno naveo no iznos od 500 eura ulaganja u obveznice Republike Hrvatske, odnosno nije ga prijavio u odgovarajućoj rubrici, piše Index.

Budući da je u međuvremenu, nakon lanjskog uhićenja, prestao biti obveznik Zakona o sprječavanju sukoba interesa, te budući da do sada nije kažnjavan, Beroš je zbog ove zbrke u imovinskoj kartici kažnjen relativno blago - s 530 eura novčane kazne.