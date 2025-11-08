Rebić i Livaja spremni, Hajduk ide po tri boda

U današnjem programu 13. kola SuperSport HNL-a na rasporedu su dvije utakmice. U prvom dvoboju, koji počinje u 15 sati (MAXSport 1), Lokomotiva i Slaven Belupo borit će se za treće mjesto na ljestvici. Od 17:45 sati (MAXSport 1, HDTV) Hajduk će na Poljudu ugostiti Osijek. Splitska momčad ima priliku pobjedom privremeno pobjeći Dinamu na četiri boda prednosti, sve do nedjelje kada Zagrepčani gostuju kod Istre 1961 u Puli.

Slaven Belupo – Lokomotiva

Koprivničani su trenutno treći na tablici, a niz neporaženosti traje već više od mjesec dana. Sve je počelo pobjedom nad Osijekom (2:1), nakon čega su uslijedili remi s Rijekom (1:1), trijumf protiv Varaždina (3:1) i podjela bodova s Hajdukom (0:0).

Lokomotiva, s druge strane, nakon velike pobjede nad Dinamom upala je u mini-krizu. U sljedeća tri kola osvojila je samo jedan bod – protiv Vukovara (1:1), dok je poražena od Istre (1:2) i Gorice (1:4).

Hajduk – Osijek

Nakon čak pet uzastopnih gostovanja, Hajduk se vraća na svoj Poljud. Ovu utakmicu Hajduk može računati na oporavljene Marka Livaju i Antu Rebića, a njegova momčad tražit će petu pobjedu u posljednjih šest utakmica. Nova tri boda značila bi i odvajanje na vrhu ljestvice.

Osijek se, nakon niza loših rezultata, našao u donjem dijelu tablice. Simon Rožman napustio je klupu, a naslijedio ga je Željko Sopić. Pod njegovim vodstvom Osječani su odmah prekinuli seriju poraza i remizirali s Varaždinom (0:0), što bi im moglo poslužiti kao poticaj za dvoboj protiv Hajduka.