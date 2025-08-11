Opet je izbio požar u Krilu Jasenice

Ponovno je izbio požar u Krilu Jasenice.

Nakon što je u ranim jutarnjim satima ponedjeljka izbio veliki požar na području Krila Jesenice, koji je prijetio kućama i zatvorio promet na Jadranskoj magistrali, vatra se ponovno pojavila. Na terenu je 120 vatrogasaca.

Do večernjih sati situacija se činila pod kontrolom, no iza 22 sata požar se ponovno razbuktao na nekoliko točaka, potaknut vjetrom i visokim temperaturama. Vatrogasci su odmah krenuli u novi napor gašenja kako bi spriječili širenje prema naseljenim dijelovima i ponovno stavili požar pod nadzor.

Vatrena fronta u noći s nedjelje na ponedjeljak bila je duga oko tri kilometra i široka jedan kilometar, a zahvatila je gustu vegetaciju i približila se stambenim objektima. Na terenu je tijekom dana bilo angažirano više od 150 vatrogasaca s pedesetak vozila, a iz zraka su pomoć pružali kanaderi i AirTractor. Brzom i koordiniranom intervencijom kuće su obranjene, no zbog sigurnosti je bio zatvoren dio magistrale između Mutograsa i Omiša.