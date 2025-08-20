Close Menu

Operne arije pod zvjezdanim nebom Kaštela

Ne propustite večer glazbene čarolije pod otvorenim nebom!

U sklopu Kaštelanskog kulturnog ljeta, u petak 22. kolovoza s početkom u 21 sat, na prostoru Brce u Kaštel Starom održat će se glazbeni događaj Arije pod zvijezdama.

Publika će imati priliku uživati u vrhunskim izvedbama sopranistica Antonije Teskere i Ane Žebić Kostel, basa Joška Tranfića, tenora Filipa Filipovića te pijanista Zorana Velića.

Program vodi Marijana Vulas, a ulaz na koncert je slobodan. Organizator je Turistička zajednica Grada Kaštela, uz pokroviteljstvo Grada Kaštela te podršku brojnih medijskih partnera.

