Opera Gala u Galeriji Meštrović u sklopu 69. Splitskog ljeta

Opera Gala naziv je ekskluzivne glazbene večeri 69. Splitskog ljeta u Galeriji Meštrović u subotu, 29. srpnja s početkom u 21 sat. Pod ravnanjem maestra Vetona Marevcija solisti sopranistica Ana Petričević, tenor Ivan Defabiani i nacionalni prvak, bas Ivica Čikeš izvodit će arije iz Wagnerovih, Verdijevih i Puccinijevih opera.

Ambijentalna pozornica Galerije Meštrović bit će kulisa za neke od nezaboravnih skladbi iz najvećih Wagnerovih, Verdijevih i Puccinijevih djela. Na programu su tako uvertira iz Wagnerovih Die Meistersinger von Nürnberg, te arije iz Tannhäusera i Die Walküre, potom arija iz Verdijevog Don Carlosa, duet iz Un ballo in maschera, a prvi dio programa završit će slavnim „Va, pensiero…“ iz opere Nabucco. Drugi dio programa započinje arijom iz Verdijeve La forza del destino, nastavlja se s intermezzom iz Puccinijeve Manon Lescaut, a nakon Verdijeve arije iz I vespri siciliani, finale programa posvećeno je Puccinijevoj Turandot, iz koje će publika čuti tri arije: „Gira la cote“, „In questa Reggia“ te nezaobilaznu „Nessun dorma“.

Programom će ravnati maestro Veton Marevci, dirigent Zbora HNK Split od 2020. godine koji je svoj operni debi ostvario 2022. Verdijevom operom Un ballo in maschera. U posljednjih godinu dana Marevci ravna Puccinijevim operama Turandot i Suor Angelica te Verdijevom Traviatom, a u karijeri bilježi i rad sa Zagrebačkom filharmonijom, Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu, Simfonijskim orkestrom HRT-a, Slovenskom filharmonijom, Crnogorskim simfonijskim orkestrom, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom te Zadarskim komornim orkestrom. Usavršavao se na seminarima Colina Mettersa i Aluna Francisa, a uz Ivana Repušića, jedini je dirigent koji je dobio nagradu ''Mladi glazbenik godine'' Zagrebačke filharmonije za iznimna umjetnička postignuća 2018. godine.

O solistima

Ana Petričević (Beograd, Srbija) diplomirala je solo pjevanje na Muzičkom univerzitetu u Beogradu, a već za studentskih dana osvajala je vrijedne nagrade, među kojima se ističu "Biserka Cvejić" za najnadareniju mladu sopranisticu te nagrada "Danica Mastilović" za najbolju studenticu. Osvojila je prvu nagradu s maksimalnih 100 bodova na Međunarodnom natjecanju za komornu glazbu "Davorin Jenko" te drugu nagradu na Internacionalnom natjecanju za operne pjevače "Ondina Otta" u Mariboru, Slovenija. Uz ove, osvajala je i druge nagrade i priznanja na natjecanjima poput "OMEGA" u Firenci, gdje je osvojila drugu nagradu, te natjecanju "Spiris Argiris" u Sarzani, Italija, gdje je ponovno osvojila drugu nagradu uz nagradu publike. S velikim je uspjehom debitirala u ulozi Georgette u Il Tabarro G. Puccinija. Nakon toga, slijedili su njezini debiji u Mozartovim Le Nozze di Figaro te u Andrea Chénier U. Giordana, za koji je osvojila prvu nagradu i nagradu publike na prestižnom natjecanju "Zinka Milanov" u Rijeci. Glazbena karijera odvela ju je i izvan granica Srbije, te je godine provela u Modeni, gdje je intenzivno studirala pod mentorstvom poznate bugarske sopranistice Raine Kabaivanske. Ana Petričević surađivala je s brojnim uglednim dirigentima i redateljima, uključujući G. Gelmettija, C. Franclina, M. Beltramija, N. Pashovskog, G. Tourniairea, G. Bonolisa, V. Matvejeffa, A. Pirollija, D. Savica, te D. Benoina, D. Michieletta, C. Agnelloa i drugih. Njen repertoar obuhvaća raznolike uloge, od klasičnih opera kao što su Carmen G. Bizeta, Evgenij Onjegin P. I. Čajkovskog, Tristan und Isolde R. Wagnera i Turandot G. Puccinija, do djela kao što su Verdijeve opere Otello i Il Trovatore.

Ivan Defabiani (Borgesesia, Italija) je talijanski lirski tenor. Pjevanje je započeo kod Piera Antonia Rasola, a nastavio kod Williama Matteuzzija i Waltera Borina. Diplomirao je 2015. na Glazbenom konzervatoriju ''Giuseppe Verdi'' u Milanu pod vodstvom Monice Bozzo i Luigija Petronija. Debitirao je u operi Prijatelj Fritz pod vodstvom Lea Nuccija i maestra Donata Renzettija u Piacenzi, Ravenni i Modeni. Godine 2016. usavršavao se u kazalištu Teatro Alighieri u Ravenni pod vodstvom maestra Riccarda Mutija i izveo ulogu Alfreda u operi La traviata. Gostovao je u brojnim operama u Italiji, Švedskoj, Sloveniji i drugdje. Nagrađen je nagradom ''Pia Tassinari'' za karijeru. Kao učitelj i organizator majstorskih tečajeva opernog pjevanja uči studente u Vincenzu i na Glazbenoj akademiji Bellini u Milanu.

Ivica Čikeš (Split) je nacionalni operni prvak, bas. Vokalno školovanje započeo je u Glazbenoj školi "Josip Hatze" u Splitu. Studirao je pjevanje na splitskom odjelu zagrebačke Muzičke akademije, a potom usavršavao u Rimu i Parmi kod Maje Sunare i Wilhelma Wodnanskog. Debitirao je u Mozartovom Requiemu u Splitu (1989.), a prvu opernu ulogu imao je u Verdijevoj operi La Traviata (1992.). Sudjelovao je u hrvatskim praizvedbama Verdijevih opera I Lombardi alla prima crociata (1994.), Attila (2001.) i Luisa Miller (2005.), te prvoj hrvatskoj izvedbi Rossinijeve opere Il Turco in Italia (1998.). Nastupao je u raznolikom repertoaru, uključujući Verdijeve, Rossinijeve, Puccinijeve i druge opere. Ostvario je zapažene nastupe u Bologni, New Yorku i drugdje. U nacionalnoj operi je interpretirao glavne basovske uloge u djelima V. Lisinskog, I. pl. Zajca, J. Gotovca, I. Tijardovića, J. Hatzea, I. Brkanovića, B. Papandopula, F. Paraća i A. Kabilja. Kao koncertni pjevač nastupao je s brojnim izvedbama, uključujući Mozartov Requiem, Verdijevu Messa da Requiem, Beethovenovu Sinfonia n. 9 i Messa solemnis, te druge skladbe. Dobitnik je niza nagrada, uključujući "Milka Trnina", "Milan Pihler", "Vladimir Ruždjak", "Ante Marušić" i "Nagrada Hrvatskoga glumišta". Obnašao je dužnost ravnatelja Opere HNK Split u dva mandata.