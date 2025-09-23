Općina Dugopolje obilježava svoje dane bogatim programom: Misa, sportski turniri i koncerti za sve generacije

U tjednu uoči obilježavanja dana Općine Dugopolje, na programu su vjerska, zabavna i sportska događanja.

Blagdani svetog Mihovila i svetog Jeronima praćeni su trodnevnicama u župnoj crkvi sv. Mihovila: u petak 26. rujna misu predvodi mjesni župnik don Mijo Grozdanić u 18 h, u subotu 27. rujna u 17:30 h je nagovor nakon kojeg slijedi misa u 18 h, koju predvodi otac Dražen Marija Vargašević-svećenik i redovnik Karmela Božjeg Milosrđa, pustinjak, čija razmatranja ćemo imati priliku poslušati i u nedjelju 28. rujna na misi u 18 h.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tradicionalni košarkaški turnir za djevojčice na rasporedu je ovaj vikend od 27.-28. rujna u dvorani Osnovne škole Dugopolje. Utakmica Prve nogometne lige NK Dugopolje – NK BSK Bijelo Brdo održat će se u subotu 27. rujna s početkom u 13 h na stadionu S.C. Hrvatskih vitezova.

Na središnjem Trgu domovinske zahvalnosti (iznad župne kuće) organiziran je koncert, na kojem će nastupiti Dražen Zečić. Ulaz je slobodan, a koncert je ovu subotu 27. rujna u 21 h, nakon kojeg slijedi DJ program.

Na dan zaštitnika mjesta-sv. Mihovila, u ponedjeljak 29. rujna, biti će procesija i svečano misno slavlje u 10 h, koje će predvoditi fra Ivan Sesar-član Hercegovačke franjevačke provincije. Od 19 h posjetitelje očekuje tradicionalna pučka veselica u organizaciji lokalnih udruga te zabavni koncert grupe Iluzija u 20:30 h na Trgu domovinske zahvalnosti (ulaz slobodan). Sutradan, na blagdan sv. Jeronima, misno slavlje predvodit će don Vinko Beus također u 10 h.

Općina Dugopolje ovom prigodom poziva sve da svojim dolaskom upriliče proslavu dana mjesta i nadolazeće blagdane! Za više informacija o detaljima događanja, pratite službene stranice organizatora.