Opasnost za potrošače: Strano tijelo u prehrambenom proizvodu uvezenom iz Srbije

Strano tijelo otkriveno je u prehrambenom proizvodu uvezenom iz Srbije.

Kako doznaje Danica, riječ je o zamrznutim njokima koji su iz Srbije uvezeni u Hrvatsku. Državnom inspektoratu stigla je pritužba potrošača koji je naveo kako je u njokima pronašao komadić metalne žice.

To je potencijalno ozbiljno za zdravlje potrošača, navode u europskom sustavu za sigurnost hrane. Kažu i kako njoki koji su stigli na hrvatsko tržište, srećom, nisu distribuirani u drugu zemlju EU članicu.

Drugi detalji o spornom proizvodu nisu dostupni. Tako zasad nije poznato tko je proizvođač, niti u kojim su se dućanima njoki mogli kupiti. Mjerodavne domaće institucije i dalje šute.