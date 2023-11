Opasni pesticid pronađen u neretvanskim mandarinama: "Riječ je o izoliranom slučaju i neodgovornom pojedincu"

Nad neretvansku mandarinu nadvila se sjena sumnje nakon što je pošiljka na granici sa Srbijom zaustavljena zbog pronađenih ostataka insekticida klorpirifosa, koji je već tri godine zabranjen u EU. Inspekcije su analizom utvrdile da je za sada zabranjena aktivna tvar pronađena samo kod jednog od 15 proizvođača, a pošiljku mandarina su uništile - piše Index.

Radi se o insekticidu koji se u Hrvatskoj legalno upotrebljavao do 2020. godine te je bio među najkorištenijim kemikalijama za zaštitu usjeva, voća i povrća. Europska agencija za sigurnost hrane raznim istraživanjima utvrdila je da insekticid pronađen na mandarinama ima negativni utjecaj na ljudsko zdravlje te ga je većina članica EU zabranila još 2006. godine.

"Potvrđena je razvojna neurotoksičnost aktivnih tvari u djece te se nije mogao isključiti potencijal za genotoksičnost uzrokovan izloženošću ostacima tih aktivnih tvari u hrani. Prije ukidanja dozvole za primjenu navedenih aktivnih tvari uredbama i pravilnicima bila je propisana najveća dopuštena količina ostataka u citrusima.

Međutim, budući da su istraživanja dokazala štetan učinak i kod propisanih razina ostataka, donesena je odluka o povlačenju s tržišta EU", pojasnila je za Index Ankica Sarajlić, profesorica na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

Tolerirana količina ostataka zabranjenog zaštitnog sredstva u Hrvatskoj iznosi 0,01 mg/kg voća, dok je na granici sa Srbijom u pošiljci utvrđen u omjerima 0,044 mg/kg. Iz Državnog inspektorata su potvrdili da su nepravilnosti pronađene kod jednog proizvođača.

"Sanitarna inspekcija provela je dodatno uzorkovanje u 12 uzoraka u otkupnim centrima. Analizom je utvrđeno da je 11 uzoraka sukladnih, a za jednu otpremljenu nesukladnu pošiljku sanitarna inspekcija poduzima upravne i prekršajne mjere zbog stavljanja na tržište zdravstveno neispravne hrane.

Poljoprivredna inspekcija na poljoprivrednim površinama provela je uzorkovanje 20 uzoraka mandarina različitih proizvođača uključujući i sve one poljoprivredne proizvođače čije su mandarine bile sadržane u navedenim vraćenim pošiljkama.Od navedenih 20 uzoraka do sada su zaprimljena tri ispitna izvješća, od kojih je u jednom slučaju potvrđena aktivna tvar klorpirifos, a zatečena količina proizvoda u skladištu neškodljivo je zbrinuta pod nadzorom inspekcije.

U daljnjem postupku poljoprivredna inspekcija poduzima zakonom propisane upravne i prekršajne mjere vezano uz pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja i stavljanje na tržište zdravstveno neispravne hrane. Naglašavamo kako niti jedna sporna pošiljaka nije stavljena na tržište RH", odgovorili su iz Državnog inspektorata.

VRLO MALA KOLIČINA

Iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu umiruju potrošače i napominju da se radi o vrlo maloj količini.

"U slučaju mandarine moramo uzeti u obzir da se kora proizvoda guli prije konzumacije, što dodatno smanjuje mogućnost izloženosti pesticidima. Stoga se radi o isključivo maksimalnoj razini zaštite zdravlja potrošača, poglavito male djece kao najosjetljivije kategorije", kazali su za Index iz HAPIH-a.

U dolini Neretve oko 1500 OPG-ova bavi se proizvodnjom mandarina. Većina proizvođača iznenađena je pronađenim ostacima insekticida na plodovima te smatra da se dogodila greška neodgovornog pojedinca. Agronom Željko Bjeliš, koji se bavi i proizvodnjom mandarina, kaže da se radi o izoliranom slučaju i da 99% proizvođača koristi isključivo dopuštena sredstva za zaštitu bilja.

"Nakon što je inspekcija utvrdila kako su tragovi insekticida pronađeni kod jednog proizvođača u kamionu na granici sa Srbijom, inspektori iz cijele doline Neretve, pa i Korčule, provode daljnje ozbiljnije analize kod ostalih proizvođača.

Do danas je vjerojatno svaki inspektor uzeo oko 20 uzoraka, među kojima nijedan uzorak nije pozitivan", rekao je agronom Bjeliš i dodao kako je očito da se radi o izoliranom slučaju koji je nanio štetu svim proizvođačima u Neretvi.

Tko je to napravio i zbog čega, Bjeliš kaže da inspektori ne žele otkriti, no i on se slaže da identitet počinitelja u ovom trenutku nije važan. Ne podržava medijski linč na koji mnogi pozivaju, već smatra da sada treba pomoći proizvođačima mandarina koji su pretrpjeli štetu zbog pojedinca - piše Index.