Opasna vožnja: Vozio "cik-cak", odbio testiranje. Policija traži zatvor i zabranu vožnje

Policija je tijekom redovne kontrole prometa u Metkoviću u subotu, 24. siječnja u večernjim satima zaustavila 62-godišnjeg vozača osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka, državljanina Republike Hrvatske, za kojeg je u proteklom tjednu predložena najveća kazna.

Kako navode iz policije, vozač se tijekom vožnje nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već je prelazio iz svoje trake u traku suprotnog smjera. Nakon zaustavljanja odbio je ponuđeno testiranje na prisutnost alkohola i droga u organizmu.

Zbog utvrđenih okolnosti isključen je iz prometa i uhićen. Policija ga je, uz optužni prijedlog, privela na Općinski sud u Metkoviću te sudu predložila da mu se izrekne dvomjesečna kazna zatvora, novčana kazna od 420 eura i devetomjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije.