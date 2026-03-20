Close Menu

Opasna vožnja u Splitu: Nije stao policiji, pretjecao kolonu pa parkirao nasred ceste i pobjegao

Nakon bijega raspisana potraga – uhićen nekoliko dana kasnije i predan u zatvor

Sud je odredio 15 dana zadržavanja višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja koji se 7. veljače na području Splita, upravljajući osobnim vozilom marke Audi, odbio zaustaviti na naredbu policijskih službenika. Tijekom vožnje u dva je navrata nepropisno pretjecao kolonu od pet vozila, nakon čega je vozilo ostavio na cesti na način da ometa normalno odvijanje prometa te pobjegao. Za njim je raspisana potraga, a napušteno vozilo privremeno je oduzeto.

Policijski službenici pronašli su ga u srijedu, 18. ožujka 2026. godine oko 21 sat, nakon čega je uhićen i, uz optužni prijedlog, priveden na sud. Riječ je o 34-godišnjaku koji je višestruki ponavljač prometnih prekršaja, kojima ugrožava i sebe i druge sudionike u prometu. Do sada je više puta prekršajno kažnjavan, i to ne samo zbog prekršaja iz područja sigurnosti cestovnog prometa, već i zbog prekršaja vezanih uz suzbijanje zlouporabe droga. U posljednje četiri godine čak je šest puta pravomoćno kažnjen zbog različitih prometnih prekršaja.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna u iznosu od 1.120 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od dvije godine.

Također je predloženo da sud donese odluku o trajnom oduzimanju vozila marke Audi. Nakon što mu je određeno zadržavanje, predan je u zatvor, dok se odluka o njegovoj odgovornosti i ostalim predloženim mjerama očekuje naknadno.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0