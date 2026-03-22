Opasna vožnja u Dalmaciji: S 1,09 promila projurio kroz STOP

U subotu, 21. ožujka, petnaestak minuta iza ponoći u Šibeniku, policijski službenici Postaje prometne policije Šibenik su tijekom kontrole prometa na jasan i nedvojben način, pomoću svjetleće palice s natpisom STOP policija, pokušali zaustaviti osobni automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 23-godišnjak, što je isti zanemario i nastavio se kretati kolnikom ulice Vrpoljački put, pritom povećavajući brzinu kretanja vozila.

Policijski službenici su vozača zaustavili na državnoj cesti D-33, čvor Dubrava, te su izvršenom kontrolom utvrdili da vozač upravlja vozilom pod utjecajem alkohola u organizmu od 1,09 g/kg, nakon čega je isključen iz prometa i smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv vozača je podnesen obavezni prekršajni nalog uz novčanu kaznu u iznosu od 910 eura te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 9 mjeseci.