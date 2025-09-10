Opasna situacija se zbila u Krilu Jesenice s brodom: "Iskočili su u posljednji trenutak"

Opasna situacija zbila se u srijedu poslijepodne iza 18 sati u Krili Jesenice u tamošnjoj luci. Turistički brod "Nerezine" uslijed još neutvrđenih okolnosti počeo se naginjati, a nakon što se to primijetilo, pozvane su žurne službe.

U luku su potom stigli pripadnici DVD-a Dalmacija iz Dugog Rata, naknadno i policija.

Nekoliko osoba nalazilo se na brodu kada se naglo počeo okretati u stranu, te su iskočili s brda u posljednji trenutak. Srećom, nitko nije ozlijeđen.

"Prodrlo je more, još nitko ne zna zašto se ovo dogodilo. Je li jugo ili nešto drugo. Svakako se radilo o prodoru morske vode. Sada brod stoji položen gotovo na bok i čuje se pucketanje", govoru nam očevidac.

