Opasna prevara u opticaju: Policija poziva građane na oprez!

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska je zaprimila dojavu muške osobe koja je na svoj mobilni uređaj dobila poruku s broja registriranog u Hrvatskoj u kojoj poruci je dostavljen link koji svojim izgledom i sadržajem dovodi u zabludu da će korisnik, ukoliko ga klikne, tražene podatke ostaviti na stranicama poznatog on line oglasnika.

- Radi se o lažnom predstavljanju s ciljem pokušaja prikupljanja osobnih i podataka bankovnih kartica.

Savjetujemo građane da budu obazrivi kada putem digitalnih kanala za komunikaciju dobiju linkove kojim se traže kartični podaci.

Zahvaljujemo savjesnom građaninu koji je ovaj slučaj prijavio policiji kako bi se upozorile druge osobe, iako on sam nije financijski oštećen. Naime, sumnjajući na moguću prijevaru, kontaktirao je predstavnike on line oglasnika koji su ga upozorili da se zaista radi o prijevari - poručili su iz policije.