OPASNA IGRA Dvoje djece trajno izgubilo vid zbog igre s laserima

U razmaku od samo pet dana u Zagrebu su zabilježena dva slučaju u kojima su djeca u dobi od 12 i 13 godina pretrpjela nepovratno oštećenje vida zbog igranja s laserskim uređajima.

U oba slučaja snažna laserska zraka uzrokovala je trajno razaranje živčanog tkiva mrežnice, zbog čega su oba djeteta do kraja života ostala slijepa na jedno oko, objavio je Portal zdravlje.

Prvi slučaj zabilježen je prošle nedjelje, a drugi u četvrtak. Oba djetata su lasere dobila na poklon, a jedan od njih imao je snagu 100 mW, što višestruko premašuje sigurnosne pragove. U medicini se takva snaga koristi isključivo pod strogim nadzorom za namjerno spaljivanje bolesnog tkiva.

Oftalmologinja Mirjana Bjeloš upozorila je da mrežnica djeteta nema sposobnost regeneracije, a oštećenja nastala u ovoj fazi razvoja trajno ograničavaju djetetove mogućnosti. Naime, gubitak vida ne znači samo medicinski deficit, već značajnu promjenu načina na koji dijete percipira svijet i sudjeluje u njemu.