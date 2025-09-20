Opasna bolest širi se Hrvatskom. Sazvan Krizni stožer

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u subotu od 15 sati u Osijeku predvodit će sastanak Nacionalnog kriznog stožera za suzbijanje afričke svinjske kuge. Povod je nova pojava bolesti na farmama u Osječko–baranjskoj i Vukovarsko–srijemskoj županiji.

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Skupštine Osječko–baranjske županije, a nazočit će joj i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

Glavna tema sastanka bit će aktualna epidemiološka situacija i mjere koje se poduzimaju kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge na spomenutom području.