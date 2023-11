OPASAN TREND! I DJECA U SPLITU LUDE ZA ENERGETSKIM PIĆEM POZNATOG YOUTUBERA, GUC PRODAJU ZA 50 CENTI Splitski osnovnoškolac: "Mogu pit šta god oću, ko će meni šta zabraniti?"

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na okruglom stolu 'Energetska pića nisu za mlada bića' prvi su put prikazani podaci o pijenju energetskih pića među učenicima u Hrvatskoj u 2022. godini u okviru Međunarodnog istraživanja o zdravstvenom ponašanju mladih. Podaci su zabrinjavajući, a poruka jasna- energetska pića nisu za mlada bića.

Prema istraživanju, energetska pića rijetko ili češće pije 31,6 posto učenika i 23,1 posto učenica u dobi od 11 godina, 48,9 posto učenika i 48,8 posto učenica u dobi od 13 godina i 63,4 posto učenika i 60 posto učenica u dobi od 15 godina, kazala je zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin.

Istraživanje o pijenju energetskih pića među učenicima u Hrvatskoj, prezentirano na okruglom stolu HZJZ-a i Ministarstva zdravstva, provedeno je 2022. u okviru Međunarodnog istraživanja o zdravstvenom ponašanju mladih. Pavić Šimetin istaknula je da zabrinjava podatak o velikim količinama energetskih pića koje pije znatan udio maloljetnika - jedan do dva posto učenica i dva do četiri posto učenika u posljednjoj prilici su popili tri i više limenki energetskog pića.

"U 2022. u odnosu na 2018. bilježimo određene pokazatelje blagog smanjenja povremene konzumacije, no porasla je rizična konzumacija, odnosno svakodnevna konzumacija energetskih pića i konzumacija energetskih pića s alkoholom", kazala je za HRT Pavić Šimetin.

Učinci energetskih pića na zdravlje su brojni dok su maloljetnici izloženi većem riziku od štetnih posljedica energetskih pića od odraslih. Zdravstveni rizici povezani s konzumacijom energetskih napitaka prvenstveno su povezani s njihovim sadržajem kofeina, taurina i velikih količina šećera koje sadrže.

U dobi od 13 godina i djevojčice i dječaci piju jednaku količinu energetskih napitaka

Podaci istraživanja pokazuju da je u odnosu na 2018. zabilježeno smanjenje kod dječaka u sve tri dobne skupine, smanjenje kod djevojčica u dobi od 15 godina, a u dobi od 13 godina djevojčice i dječaci izjednačeni su u pijenju energetskih napitaka, naglasila je Pavić Šimetin.

Istraživanje je pokazalo da svakodnevno energetska pića pije 5,9 posto učenika i 2,3 učenica u dobi od 11 godina, 4 posto učenika i 3,8 posto učenica u dobi od 13 godina i 6,4 posto učenika i 3,9 posto učenica u dobi od 15 godina. Zabilježen je porast kod djevojčica u sve tri dobne skupine i porast kod dječaka u dobi od 11 i 15 godina u odnosu na 2018. Rijetko ili češće pije energetska pića s alkoholom 12,6 posto učenika i 6,9 posto učenica u dobi od 11 godina, 15,8 posto učenika i 18,4 posto učenica u dobi od 13 godina i 37,2 posto učenika i 34,5 posto učenica u dobi od 15 godina. U odnosu na 2018. riječ je o porastu kod djevojčica u sve tri dobne skupine i porast kod dječaka u dobi od 11 i 15 godina.

Službenica za vezu Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj Iva Pejnović Franelić kazala je da su preporuke za konzumaciju energetskih pića koje se mogu uvesti javno-zdravstveni porezi i porezi za napitke zaslađene šećerom kao alat u rješavanju ovog pitanja.

"Trebala bi i postojati sigurna gornja granica, utemeljena na dokazima, za količinu kofeina dopuštenog u jednoj porciji bilo kojeg proizvoda. Također, trebalo bi ograničiti prodaju energetskih pića mladima i adolescentima te educirati zdravstvene djelatnike o potencijalnim rizicima", naglasila je Franelić.

Ministarstvo uvodi ograničenja, ali i neke splitske škole

Ministarstvo zdravstva nedavno je potvrdilo da je u izradi zakon kojim bi uveli mjere kojima bi ograničili prodaju energetskih pića. Pojedine škole su ih već zabranile jer u limenci može biti kofeina kao dvije šalice kave (više od 5 žličica šećera u jednoj limenci).

Reklamiraju se kao proizvodi za podizanje energije, mentalne budnosti i koncentracije, no taj je osjećaj kratkotrajan i nakon njega razina energije brzo počne opadati opada. Poražavajuć ili zabrijavajuć jE i podatak kako su energetska pića uz vodu u boci najbrže rastući proizvod u industriji pića.

S porastom popularnosti javila se i zabrinutost zbog štetnih učinaka konzumacije energetskih pića, posebice na djecu ako se uzme i podatak da svako šesto dijete u dobi od 11 godina svakodnevno konzumira energetsko piće. A sve popularnije su i električne cigarete zbog razno raznih aroma, ali i 'svjetleće' ambalaže. Najpopularnije su, prema riječima prodavača, one s voćnim aromama, a slijede slatkiši, slastice i slični okusi dok su pepermint i mentol na posljednjem mjestu. Arome koje bi mogle biti sigurne za gutanje mogu imati ozbiljne štetne posljedice na zdravlje korisnika, a posebice na zdravlje djece koja ih koriste. Međutim, tinejdžeri nisu svjesni ni jedne ni druge opasnosti koje predstavlja ispijanje energetskih pića ili pušenje cigareta, bilo običnih bilo aromatiziranih e-cigareta.

"Ja ne pijem energetska pića, ali pijem gazirana i ledeni čaj. Moje prijateljice iz razreda znaju kupiti u Lidla njihov energetski napitak u limenci jer nam je taj dućan blizu škole i jeftiniji je nego u drugim dućanima. Nisam primjetila nikakve promjene kada ga popiju, ai ja ga jednostavno ne pijem. Što se tiče električnih cigara, probala sam one s okusom jagode i dinje, fora su mi ", kazala nam je Marita, osmašica iz splitske osmoljetke.

S njom u društvu bila je upravo jedna od tih prijateljica koja pije energetsko piće, ali ne koristi električne cigarete.

"Ne pušim nikakve cigarete, ne privlače me. Što se tiče tog pića, ne znam da ima ikakve loše učinke, samo da ma puno šećera i deblja, kako mi mama kaže. Rekla mi je da ne pijem ta sr*anja, ali ja ih volim pa kupim tu i tamo, a ima ih i koji ih piju svaki dan. Prijatelj iz razreda uredno pije i na odmoru i puši e-cigare zbog čega je bio i upozoren od strane jednog profesora, ali šta mu on može, jedino uzet limenku i cigare i šta onda kad će ovaj iza škole kupit druge, a njemu eventualno zovu roditelje u školu. Mislim da je čak bio jednom i u ravnateljice ili pedagoga zbog toga", kazala je te rukom pokazala na dječaka koji ih redovito konzumira.

"Mogu pit šta god oću, ko će meni što zabraniti?"

Upitali smo i njega je li upoznat s lošim sastojcima u tim pićima kao i koje posljedice mogu ostaviti na njegovo zdravlje, ali i na štetnost cigareta obzirom da ima tek 13 godina. Nije bio baš zainteresiran za to što mu govorimo pa je samo odbrusio:

"Mogu pit šta god oću, ko će meni šta zabraniti? Ja za svoje pare mogu kupit ono šta se meni pije, a ne što mi netko kaže. Isto tako ako mi se puši mogu bez problema kupit i cigare i električne".

Podboli smo ga pitanjem je li možda zbog energetskih pića bio upozoren od strane djelatnika škole. Očito ga je to zaintrigirao te nam je sad već ljubaznije odgovorio:

"Bia san. Jedan profesor me vidio na odmoru kako to pijen i rekao mi da bacim u smeće, nisam tio. Onda mi je rekao da dođem s njim u atrij. Aj, posluša san ga i onda sam morao s njim u pedagoga na obavijesni razgovor kako to ne smin pit u školi ni oko škole. Čak su mi zvali mater i oca, a oni su poludili. Onda su mi drugi put zvali oca jer sam pušio cigare i održali predavanje o tome kako se to ne smi, nije dozvoljeno. A oni u kabinetima eto mogu pušit jel?", kazao nam je ovaj 13-godišnjak.

"Nekad kad odemo u parkić iza škole, znamo kupit električne cigarete jer su nam fora. Imaju slatkas okus pa nas privlače. Popušimo ih tu i ne nosimo doma niti u školu jer znamo da ne smijemo", kazuje nam sedmašica Iva.

S obzirom na svjedočanstva učenika, upitali smo i nadležnu stručnu službu te škole jesu li imali problema s učenicima koji konzumiraju energetska pića kao i duhanske cigarete ili električne cigarete i što su učinili po tom pitanju.

"Neki od profesora su primijetili kako djeca sve češće unose energetska pića u prostorije škole kao i u dvorište škole. Neki ih pak skrivaju u ruksacima pa ih kriomice piju. I od samih učenika smo zaprimili te informacije. Toliko se to sada raširilo da je to već zabrinjavajuće. Razmišljamo se čak u kućni red uvesti stavku kako je unošenje i konzumacija istih u prostorijama škole i ispred škole, zabranjena. Početkom ove školske godine zabranili smo korištenje mobitela, nabavili kutije za njih, a sada se razmišljamo o ovome jer čini mi se da je ovo čak i veći problem obzirom da utječe na zdravlje djece, a oni to ne shvaćaju. Kada shvate, bit će kasno"; kazala je ravnateljica te dodala:

"Što se pak tiče problema s cigaretama, bilo ovim duhanskim bilo e-cigaretama, nismo imali toliko problema. Ako bi bilo koji naš djelatnik zatekao učenika kako ih konzumira, bio bi upozoren i do sada nije baš bilo nekih većih sankcija. Znalo je biti pojedinačnih opomena zbog nedozvoljenih radnji u školi i krugu škole, ali sve je ostalo na tome. Nekih većih problema nismo imali, vjerujte mi, veći problem su sada ova energetska pića od kojih se učenicima i mijenja raspoloženje, a što su neki profesori prijavili. Zbilja ćemo morati poduzeti konkretnije korake".

Pomama za pićem popularnog YouTubera

Prava pomama među djecom nastala je i za američkim energetskim pićem koje reklamira popularni YouTuber Logan Paul, a koje u sebi ima kofeina kao i dvije šalice kave, iako postoji i u verziji bez kofeina. Cijena nije mala, može se kupiti za 12 eura, a upravo zbog velike cijene, u nekim školama učenici jedni drugima prodaju gutljaj za 50 centi. Neki se pak udružuju pa zajedničkim novcima kupuju bočicu od 0,5 l, a mogu birati između pet okusa: limeta, naranča, borovnica, jagoda i trešnja.

Tinejdžeri sve više kupuju upravo ovo piće. Dr. sc. Ognjen Brborović, profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, za Index je ispričao kako je pomama za Primeom zavladala i među prijateljima njegovog sina, koji ide u peti razred osnovne škole.

"Zamolio me je da mu kupim Prime dok još nisam znao o čemu je riječ", kaže Brborović.

"Kada sam ga kupio, zapazio sam da piše da se ne preporučuje mlađima od 18 godina i da ima puno kofeina. Moj sin se našalio da ga mora probati jer je fomo sapiens, što dolazi od izraza "fear of missing out", a u slengu znači da pripada generaciji mladih kojima je svojstven strah od same pomisli da bi mogli propustiti neko iskustvo", rekao je.

"Konačno smo sjeli i zajedno proučili sastojke i učinke napitka. Složili smo se da ću ga staviti na policu na pet dana da ga samo gleda. Ako ga nakon toga još uvijek bude imao želju probati, dozvolit ću mu. Na moje zadovoljstvo, želja ga je u međuvremenu prošla", priča nam Brborović kroz smijeh

Neki sastojci napitaka su bezopasni, no važna je i doza. Nutricionistica prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, direktorica Vitaminoteke, kaže da su napici Prime kreirani u nekoliko linija proizvoda, od kojih su neki namijenjeni za hidraciju i sadrže posve bezopasne i korisne sastojke, dok je linija energetskih napitaka iznimno bogata kofeinom.

"Problem je to što su pakiranja različitih linija ovih proizvoda vrlo slična", kaže Vranešić Bender.

"Valja istaknuti da energetska pića općenito, bez obzira na brend, nisu namijenjena djeci zbog sadržaja kofeina, taurina, glukuronolaktona i biljnih stimulansa. Energetski napici Prime sadrže isključivo kofein, ali u dvostruko većoj količini od drugih proizvoda na tržištu", tumači nutricionistica.

Smatra da bi škole trebale zabraniti korištenje ovakvih proizvoda, jednako kao što je zabranjeno u školi piti alkohol.

"S mladima treba razgovarati o potencijalnim pogubnim posljedicama i stalno raditi na podizanju svijesti o opasnostima konzumacije ovakvih proizvoda", kaže Vranešić Bender.

Na Primeu piše da nije za mlađe od 18, ali...

Na napicima Prime piše da nisu za mlađe od 18 godina. No to upozorenje može djelovati kao magnet jer je mladima često najdraže upravo ono što je rezervirano za odrasle.

Vranešić Bender ističe da je jedan od problema to što je prodaja tih napitaka očito marketinški orijentirana na mlade, na što ukazuje i dizajn s velikim crnim slovima i pozadinom u jarkim bojama, a proizvođači su im nadjenuli imena koja asociraju na snagu, moć, brzinu i seksualnost.

U tijeku je kampanja ‘Energetska pića nisu za mlada bića’

Pavić Šimetin navodi kako takva pića ne bi trebalo imati kod kuće.

"Ne bi smjela biti na raspolaganju djeci i ne bih roditelji s djecom trebali kupovati. Ono što znam za djecu i mlade da je za njih važna cijena, oni nemaju puno novaca, oni najčešće imaju samo džeparac. Što se zabrane tiče tu je uvijek pitanje Zakonske regulative. Rijetke su zemlje koje su to uspjele zakonom riješiti i zabraniti za maloljetnike", kaže Pavić Šimetin.

Radna skupina Ministarstva trenutno izrađuje nacrt zakona kojim će se utvrditi mjere za ograničavanje dostupnosti energetskih pića maloljetnicima radi zaštite njihova zdravlja. Što se pak e-cigareta tiče, tu još nema nikakvih konkretnih prijedloga, a kamoli mjera.

ŠTO SU ENERGETSKA PIĆA?

Energetska pića su bezalkoholna pića koja sadrže visoke razine metil-ksantina (uključujući kofein) i šećera u kombinaciji s drugim sastojcima kao što su taurin, ginseng, guarana i B vitamini1. Količina kofeina u energetskom piću najčešće se kreće od 80 miligrama do 300 miligrama po boci ili limenci napitka 2 ,a sadrže prosječno 27 g šećera u 250 ml (više od 5 žličica šećera u jednoj limenci).1

Reklamiraju se kao proizvodi za podizanje energije, mentalne budnosti i koncentracije, no taj je osjećaj kratkotrajan i nakon njega razina energije brzo počne opadati opada. Energetska pića potrebno je razlikovati od beskofeinskih sportskih i izotoničnih napitaka koji sadrže elektrolite i služe za osiguranje hidracije tijekom tjelesne aktivnosti 3 .

Energetska pića su, uz vodu u boci, najbrže rastući proizvod u industriji pića4 . Od 2013. godine, prodaja energetskih napitaka svake godine raste za oko 5 postotnih bodova, a u 2020. godine ukupna vrijednost globalnog tržišta dosegla je 61 milijardu američkih dolara².

S porastom popularnosti javila se i zabrinutost zbog štetnih učinaka konzumacije energetskih pića.

Američka akademija za pedijatriju (AAP) objavila je 2011. godine svoju preporuku da djeca i adolescenti ne bi trebali konzumirati energetska pića, a 2013. godine Američko liječničko udruženje (AMA) dalo potporu zabrane reklamiranja energetskih napitaka mlađima od 18 godina kao „mjeru zdravog razuma koju možemo poduzeti kako bismo zaštitili zdravlje američke djece“5 .

Zdravstveni rizici povezani s konzumacijom energetskih napitaka prvenstveno su povezani s njihovim sadržajem kofeina. Predoziranje kofeinom može povećati broj otkucaja srca (ponekad do palpitacije) i krvni tlak, dovesti do mučnina i povraćanja, uzrokovati izraženu hipokalcemiju, metaboličku acidozu, konvulzije, poremetiti obrasce spavanja ili uzrokovati nemir, tjeskobu ili uznemirenost, a u nekim slučajevima čak i dovesti do smrti 6,7 .

Djeca mogu biti izložena većem riziku od štetnih učinaka nego odrasli. Osim spomenutih štetnih učinaka kofeina, ne treba zaboraviti ni dugoročne zdravstvene posljedice povezane s prekomjernim unosom šećera kao što su zubni karijes, pretilost i šećerna bolest tipa 2 6,7 .

Istraživanja su pokazala da je za djecu i mlade koji konzumiraju energetske napitke manje vjerojatno da će doručkovati prije odlaska u školu, a vjerojatnije da će tijekom dana pojesti brzu i nezdravu hranu. Istraživanja također pokazuju da je konzumacija energetskih napitaka povezana s višesatnim gledanjem TV-a ili igranjem videoigara te sa sudjelovanjem u sportskim aktivnostima 3,8 .

Potrebno je naglasiti kako se konzumacija energetskih pića nikako ne preporučuje tijekom vježbanja jer kombinacija gubitka tekućine zbog znojenja i diuretskog učinka kofeina može dovesti do ozbiljne dehidracije6 .

Brojni se dokazi u literaturi mogu pronaći u prilog tvrdnji da je konzumacija energetskih napitaka djece i adolescenata snažno i dosljedno povezana s rizičnim ponašanjima kao što su pušenje i korištenje ilegalnih droga, kao i konzumacija alkohola i opijanje 3,8 .

KOMBINACIJA ENERGETSKIH PIĆA S ALKOHOLOM

Miješanje energetskih napitaka s alkoholom sve je popularnije među mladima, no ono istovremeno nosi niz potencijalnih opasnosti. Umor je jedan od načina na koji tijelo inače osobi govori da je popila dovoljno, no u slučaju miješanja alkohola i energetskih pića stimulacijski učinci kofeina mogu prikriti depresivni učinak alkohola, kao i dojam koliko je osoba zapravo popila. To može potaknuti osobu da pije još i više nego što bi to činila bez kombiniranja alkohola s energetskim pićem 1,9 .

Osim toga, i energetska pića i alkohol su diuretici, tj. uzrokuju gubitak vode u tijelu. Dehidracija može spriječiti sposobnost tijela da metabolizira alkohol te povećati intoksiciranost, a time i mamurluk sljedeći dan 1,9 .

ZAŠTO SE ENERGETSKA PIĆA KONZUMIRAJU?

Veliki problem predstavlja reklamiranje energetskih pića. Iako su glavna ciljna skupina proizvođača energetskih pića mlade odrasle osobe, reklame su često vrlo atraktivne upravo djeci. Posebni su problem reklame koje su usmjerene sportašima i sportskom uspjehu kao i marketinške poruke koje promoviraju mladima poznate osobe koje su im uzor. Uobičajene trgovačke prakse čine ove proizvode lako dostupnim mladim ljudima potičući impulzivnu kupnju. Energetska pića se tako obično prodaju u rashladnim uređajima uz gazirana zašećerena pića što implicira da su prikladna zamjena za ta pića, a isto tako i pored alkoholnih pića što poziva na njihovu konzumaciju s alkoholom. Također su često smješteni u blizini blagajne u trgovinama5 .

Okus se dosljedno navodi u literaturi kao jedan primarnih pokretača kupovine i konzumacije energetskih napitaka, a isto tako i povećanje energije i koncentracije te osjećaj odmornosti i budnosti3 5,8 .

Sylvetsky i sur. (2020) smještaju razloge za konzumaciju energetskih pića među mladima u pet kategorija: 1) percipirana potreba (zadovoljiti žudnju, utažiti žeđ); 2) fizičke i kognitivne koristi ( odmornost i budnost, poboljšanje energije i koncentracije); 3) emocionalne i međuljudske koristi (ublažavanje ljutnje, olakšavanje druženja); 4) senzorna svojstva (okus); i 5) vanjski znakovi ( dostupnost)10 .

KOLIKO SE ENERGETSKA PIĆA KONZUMIRAJU?

Prema preporukama Američke akademije za pedijatriju 2011. godine, djeca i tinejdžeri ne bi trebali konzumirati energetska pića, no procjenjuje se da energetska pića konzumira njih 30-50%11 .

Prema podacima HBSC istraživanja 2018. godini energetska pića uopće nije pilo 55,1% učenika i 76,7% učenica u dobi od 11 godina, 32,2% učenika i 52,3% učenica u dobi od 13 godina i 28% učenika i 41,1% učenica u dobi od 15 godina.

U 2022. godini energetska pića uopće nije pilo 68,3% učenika i 77% učenica u dobi od 11 godina, 51,1% učenika i 51,3% učenica u dobi od 13 godina i 36,6% učenika i 40% učenica u dobi od 15 godina. Ovaj podatak govori o povremenoj konzumaciji koja ponajprije ovisi o dostupnosti energetskih pića. Nešto je niža povremena konzumacija kod dječaka 2022. u odnosu na 2018. dok je kod djevojčica povremena konzumacija približno ista ili malo viša u 2022. godini u odnosu na 2018. godinu. Time se ujedno smanjuje spolna razlika u povremenoj uporabi energetskih pića koja je u 2018. bila više izražena nego u 2022. godini.

U 2018. godini svakodnevno je pilo energetska pića 3% učenika i 1,4% učenica u dobi od 11 godina, 6,1% učenika i 3,2% učenica u dobi od 13 godina i 5,7% učenika i 3,8% učenica u dobi od 15 godina. Svakodnevna konzumacija energetskih pića koja govori o rizičnom obliku izloženosti, kod dječaka je porasla u 2022. godini u odnosu na 2018. godinu u dobi od 11 i 15 godina, a kod djevojčica je porasla u sve tri dobne skupine.

Poseban rizik za zdravlje predstavlja pijenje energetskih pića zajedno s alkoholom. U 2018. godini nikada nije pilo energetska pića s alkoholom 90,1% učenika i 94,9% učenica u dobi od 11 godina, 80,7% učenika i 86,9% učenica u dobi od 13 godina i 63,4% učenika i 68,7% učenica u dobi od 15 godina. U 2022. godini nikada ne pije energetska pića s alkoholom 87,4% učenika i 93,1% učenica u dobi od 11 godina, 84,2% učenika i 81,6% učenica u dobi od 13 godina i 62,8% učenika i 65,5% učenica u dobi od 15 godina. Jednako kao kod svakodnevne konzumacije energetskih pića, kod konzumacije energetskih pića s alkoholom zamijećen je lagani porast u 2022. u donosu na 2018., osim kod dječaka u dobi od 13 godina.

Podaci za 2022. godinu pokazuju da znatan udio učenika i učenica pije velike količine energetskih pića. U posljednjoj prilici tri i više limenki energetskog pića (750 ml i više) popilo je 2,2% učenika i 0,6% učenica u dobi od 11 godina, 3,9% učenika i 1,9% učenica u dobi od 13 godina i 3,9% učenika i 1,0% učenica u dobi od 15 godina (ovaj podatak nismo imali u anketi 2018. godine).

ZDRAVIJE ALTERNATIVE ENERGETSKIM PIĆIMA

Lakše je stvoriti novu naviku tako da zamijeni staru pa je davanje alternativnih opcija jednostavan način za smanjenje konzumacije energetskih pića.

Zdravije alternative energetskim pićima:

• Voda ili mineralna voda s komadićima voća

• Voćni čaj, topao ili hladan

• 100% prirodni sokovi

Ako se djeca žale da se osjećaju tromo i imaju malo energije, potaknite ih da energiju pokušaju povratiti na zdravije načine – odspavati, ustrajati u higijeni spavanja što podrazumijeva leći svaku večer u isto vrijeme i buditi se ujutro u isto vrijeme te osigurati svakodnevno najmanje 9h sna, izaći van i prošetati na svježem zraku, otuširati se hladnom vodom, pojesti voće ili popiti napitak koji je zdravija alternativa energetskom piću .