Opasan metal otkriven u poznatom napitku: "Kad uđe u tijelo, širi se cijelim organizmom"

Novo istraživanje organizacije Consumer Reports (CR) otkrilo je zabrinjavajuće podatke o prisutnosti teških metala u popularnim proteinskim prahovima i shakeovima. Ispitivanje 23 proizvoda pokazalo je da je više od dvije trećine uzoraka sadržavalo količine olova iznad preporučene granice sigurnosti od 0,5 mikrograma po porciji, prenosi Healthline.

Najviše razine olova pronađene su upravo u proizvodima na biljnoj bazi, a u nekim slučajevima količine su bile i deset puta više od preporučenog limita.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

„Rezultati su još gori nego u prethodnim testiranjima, što je iznimno zabrinjavajuće“, izjavio je Tunde Akinleye, kemičar i istraživač sigurnosti hrane iz CR-a, koji je vodio ispitivanje.

U analizi su se najproblematičnijima pokazali proizvodi poput Naked Nutrition Vegan Mass Gainera, koji je sadržavao čak 7,7 mikrograma olova po porciji, te Huel Black Editiona s 6,3 mikrograma. Drugi poznati brendovi, poput Garden of Life Sport Organic Plant-Based Proteina i Momentous 100% Plant Proteina, također su premašili prag zabrinutosti četiri do šest puta.

Znanstvenici upozoravaju da čak i niske razine olova u krvi – oko 3,5 mikrograma – mogu biti povezane s padom kognitivnih sposobnosti, problemima u ponašanju i poteškoćama u učenju kod djece.

Stručnjaci savjetuju potrošačima da budu posebno oprezni prilikom odabira proteinskih dodataka. Biljni proteini češće sadrže više olova jer biljke apsorbiraju teške metale iz tla, a proizvodi s većim porcijama, poput gainera za povećanje mišićne mase, prirodno imaju i veću koncentraciju tih tvari.

Uzroci kontaminacije su različiti – od zagađenog tla i vode, preko industrijskih procesa i opreme za preradu, do sirovina poput kakaa, zbog čega čokoladni okusi često imaju više olova od drugih varijanti.

Zaključak stručnjaka jasan je: ako koristite proteinske dodatke, pažljivo čitajte deklaracije i birajte proizvode s jasno navedenim izvorima sastojaka – jer ono što se čini zdravim izborom, ponekad može sadržavati skriveni rizik.