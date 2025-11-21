Opara: "Split je preživio stoljeća kuge, preživjet će i sva današnja zla"

Bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara oglasio se povodom blagdana Gospe od Zdravlja, koji se u Splitu slavi stoljećima. U objavi je podsjetio na dugu povijest pobožnosti Splićana prema zaštitnici od bolesti, osobito u vremenu kada su gradom harale epidemije kuge.

Kako navodi, Split je tijekom prošlih sedam stoljeća više puta bio pogođen ovom smrtonosnom bolešću, a najveće epidemije bilježe se 1348., 1360., 1420., 1456., 1527., 1571., 1607., 1644., 1731.–1732., 1763.–1764. i 1783.–1784. godine. U tim razdobljima, ističe Opara, jedina utjeha mnogim Splićanima bila je molitva Gospi od Zdravlja.

Posebno se osvrnuo na kapelicu na dnu Kamenite ulice, koju su Velovarošani sagradili 1712. godine, u vrijeme kada je kuga harala Ugarskom. Prema predaji koju spominje, upravo se molitvom Gospi od Zdravlja tadašnji Split uspio spasiti, pa se bolest u grad vratila tek dvadeset godina kasnije.

Opara je podijelio i osobnu uspomenu iz djetinjstva, prisjećajući se odlazaka u Kamenitu ulicu te straha i poštovanja koje je kao dječak osjećao pri pogledu na lubanju u kapelici, ali i geste križanja koju ga je naučila majka. “Kad god tuda prođem, sjetim se svojih starih i promrmljam molitvu Gospi za zdravlje nas doma, ali i za pokoj svih koji su patili od bolesti i kuge”, napisao je.

U zaključku poručuje kako je Split preživio mnoga povijesna zla te da će, uz vjeru i tradiciju koja se prenosi generacijama, izdržati i ona koja tek dolaze.