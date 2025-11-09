Opara s punte Oštro: “Ne želimo balkansku Bjelorusiju na Jadranu”

Bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara oglasio se na svojoj Facebook stranici.

Evo što je poručio.

Bio sam na Punti Oštro u Boki kotorskoj, u četvrtak, 6.studenoga.

Namjerno!

Naravno, kako bih se bolje pripremio za posao koji me čeka. Posao sa susjedima kojima želimo dati ruku na njihovu putu prema EU i pomoći im da ih istrgnemo iz zagrljaja ruskog medjveda i oslobodimo četničkog zadaha koji ih guši.

Pomoći im kako ne bi postali balkanska Belarus, koju ne želimo u blizini a niti na Jadranu. Zato sam i bio nekidan na tvrđavi na Punti Oštro u Boki kotorskoj-Braniku hrvatskog Jadrana.

No, danas je pročetnički potpredsjednik Vlade CG, kojemu smo s pravom spriječili ulazak u RH proglašavajući ga Personom non grata, dobio veliki prostor u naručenom i PR-ovski iskonstruiranom intervjuu za Večernje HOBOCTN, pardon, list.

U tom tekstu nema ni natruha pitanju o njegovoj politici koja ga je dovela do PNG statusa. To mu je valjda odličje koje dokazuje da je "pravoveran" i da prati četničkog vojvodu Mandića?! Sve samo med i mlijeko i usta puna europejstva. Gadljivo.

Naravno da PNG ne odustaje od Deklaracije o Jasenovcu koju su donijeli dan nakon što smo im dopustili približavanje EU. Naravno da PNG ne želi dogovor oko razgraničenja i ne priznaje niti privremeni sporazum.

Naravno da nam soli pamet o dobrosusjedstvu.

"Novinar" ga nije pitao ništa o zločinima u Morinju i odšteti koju su dužni logorašima. "Novinar" ga nije pitao ništa o imenu bazena koji je nazvan po fašističkom i četničkom mučitelju logoraša, nije ga pitao o otetoj imovini Hrvata u Boki, nije ga pitao o odšteti za otetu mornaricu.

"Novinar" je u ovom naručenom face liftingu Persone non Grata- te Nepoželjne osobe, propustio pitati ga i o otetom brodu Jadran kao i mnogim drugim pitanjima koja CG mora riješiti kako bi bez tereta postala dijelom EU i poželjan susjed.

Uostalom, sve je napisano u Non paperu hrvatskog MVEP upućenog Crnoj Gori. A to u VL znaju samo, eto, to ne ide uz plaćeni oglas.

Dakle, baš tragikomično a zapravo žalosno. Da je tomu tako, svjedoče i brojne reakcije normalnog svijeta u CG, proeuropejaca koji nas poštuju kao i dijela CG medija koji donose reakcije kolege Tomislava Sokola i moju na ovaj tragikomični tekst i sramotnu manipulaciju "uglednog" lista.

O tempora, o mores.

E, pa ne će baš biti tako kako je PNG zamislio.

Uskoro...