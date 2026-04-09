Opara: 'Potpredsjednik talijanske Vlade nije odolio mome pozivu za đir Splitom'

Bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara na društvenim je mrežama podijelio susret s talijanskim potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova Antoniom Tajanijem, koji je boravio u Splitu povodom ministarskog sastanka zemalja MED9.

Kako je naveo, Tajani je nakon službenog dijela programa trebao odmah otputovati natrag u Rim, no na njegov nagovor ipak je ostao u gradu i prošetao splitskim ulicama.

Krstulović Opara istaknuo je kako je tijekom šetnje gostu približio povijest Splita i Hrvatske, kao i zajedničke povijesne veze dviju zemalja, za koje smatra da u Italiji nisu dovoljno poznate.

Prema njegovim riječima, talijanski ministar bio je oduševljen posjetom te je najavio kako će se ponovno vratiti u Split u listopadu, kada planira dulji obilazak grada.