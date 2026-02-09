Onkolog upozorava: Mladi ne smiju ignorirati ove rane znakove raka

Dijagnoze raka sve se češće postavljaju osobama mlađima od 50 godina, a liječnici upozoravaju kako se rani znakovi bolesti u toj dobi nerijetko zanemaruju. Mlađi ljudi simptome često pripisuju stresu, lošoj prehrani ili užurbanom načinu života, zbog čega odgađaju odlazak liječniku i smanjuju šanse za pravodobno liječenje.

Na taj je problem upozorio onkolog-radioterapeut dr. Jiri Kubes, istaknuvši da takvo ponašanje može dovesti do kasne dijagnoze i lošijih ishoda liječenja. Pozvao je mlađe osobe da ozbiljnije shvate signale koje im tijelo šalje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posebnu pažnju, naglašava, treba obratiti na trajne promjene u radu crijeva, neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, stalan umor koji ne prolazi ni nakon odmora, kvržice ili otekline koje ne nestaju, učestale glavobolje ili neurološke promjene te neuobičajeno krvarenje ili bol koja traje.

„Ključne su upravo trajne promjene. Uporni probavni problemi, neobjašnjiv gubitak težine, neobične kvržice, promjene u radu crijeva ili umor koji se ne poboljšava nikada se ne smiju ignorirati – čak ni u dvadesetima ili tridesetima“, upozorio je liječnik.

"Rano djelovanje spašava živote"

Podaci organizacije Cancer Research UK pokazuju da je stopa raka među osobama u dobi od 25 do 49 godina porasla za 24 posto između 1995. i 2019. godine. Ipak, devet od deset slučajeva i dalje se dijagnosticira kod osoba starijih od 50 godina.

Stručnjaci ističu kako je jedan od najvećih problema kod mlađih pacijenata upravo odgađanje dijagnoze zbog ignoriranja simptoma.

„Cilj je podizanje svijesti, a ne izazivanje straha. Rizik od raka više nije ograničen na starije generacije i ljudi to moraju prepoznati“, rekao je dr. Kubes.

Rano otkrivanje bolesti može značajno povećati uspješnost liječenja i smanjiti njegovu intenzivnost, što je osobito važno za mlađe osobe s dugim životnim vijekom pred sobom.

Medicinski direktor Praškog centra za protonsku terapiju poručio je kako je važno reagirati čim se primijete neuobičajene promjene.

„Ako vam se nešto čini pogrešnim i ne prolazi, provjerite. Biti proaktivan nije pretjerana reakcija – rano djelovanje spašava živote“, naglasio je.

Iako znanstvenici još istražuju razloge porasta broja dijagnoza među mlađima, kao mogući čimbenici navode se sjedilački način života, loša prehrana, pretilost, zagađenje okoliša, pušenje i konzumacija alkohola.

Zbog toga liječnici apeliraju na veću zdravstvenu osviještenost i pravodobne liječničke preglede, jer upravo rano prepoznavanje simptoma može biti presudno za uspješan ishod liječenja.