Omiško područje se ponovno zabijelilo! Ovaj put zbog tuče

Kako smo ranije izvijestili, grmljavinsko nevrijeme prvo je kasno poslijepodne zahvatilo dijelove sjeverne Dalmacije, a navečer se proširilo na dio srednje Dalmacije.
Ogromna pijavica kod Zadra s mora ušla nad kopno, tuča na splitskom području i totalni temperaturni obrat
Nevrijeme je tek rubom u vrlo kratkotrajno zahvatilo Split i Podstranu, no glavnina mu se potom premjestila nad omiško područje.
Kako nam javljaju čitatelji, u svega nekoliko minuta stvorio se nekoliko centimetara debeo sloj leda. Tako je nakon ranijutarnjeg snijega omiško područje večeras dobilo pokrov od tuče.
Nevrijeme je pratila kratotrajna, ali intezivna grmljavina.
U vrijeme pisanja teksta nevrijeme se nastavilo kretati prema Zadvarju i dijelu Makarske rivijere.
