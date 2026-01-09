Close Menu

Omiško područje se ponovno zabijelilo! Ovaj put zbog tuče

Pogledajte VIDEO

Kako smo ranije izvijestili, grmljavinsko nevrijeme prvo je kasno poslijepodne zahvatilo dijelove sjeverne Dalmacije, a navečer se proširilo na dio srednje Dalmacije.

Ogromna pijavica kod Zadra s mora ušla nad kopno, tuča na splitskom području i totalni temperaturni obrat

Nevrijeme je tek rubom u vrlo kratkotrajno zahvatilo Split i Podstranu, no glavnina mu se potom premjestila nad omiško područje.

Kako nam javljaju čitatelji, u svega nekoliko minuta stvorio se nekoliko centimetara debeo sloj leda. Tako je nakon ranijutarnjeg snijega omiško područje večeras dobilo pokrov od tuče.

Nevrijeme je pratila kratotrajna, ali intezivna grmljavina.

Munja iznad Podstrane. Foto: A.S. Photography

U vrijeme pisanja teksta nevrijeme se nastavilo kretati prema Zadvarju i dijelu Makarske rivijere.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
3
Mad
0