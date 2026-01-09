Omiško područje se ponovno zabijelilo! Ovaj put zbog tuče

Kako smo ranije izvijestili, grmljavinsko nevrijeme prvo je kasno poslijepodne zahvatilo dijelove sjeverne Dalmacije, a navečer se proširilo na dio srednje Dalmacije.

Nevrijeme je tek rubom u vrlo kratkotrajno zahvatilo Split i Podstranu, no glavnina mu se potom premjestila nad omiško područje.

Kako nam javljaju čitatelji, u svega nekoliko minuta stvorio se nekoliko centimetara debeo sloj leda. Tako je nakon ranijutarnjeg snijega omiško područje večeras dobilo pokrov od tuče.

Nevrijeme je pratila kratotrajna, ali intezivna grmljavina.

U vrijeme pisanja teksta nevrijeme se nastavilo kretati prema Zadvarju i dijelu Makarske rivijere.