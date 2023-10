OMIŠKI JUNAK Ni ozlijeđen ne propušta okupljanje Vatrenih, stigao na štakama

Hrvatska od 20.45 igra jednu od ključnih utakmica kvalifikacija za odlazak na Euro koje se održava iduće ljeto u Njemačkoj. Prvi protivnik na velebnoj Opus Areni u Osijeku bit će reprezentacija Turske koja trenutno ima isti broj bodova kao i Vatreni.

Usprkos bodovima, Vatreni su u boljoj poziciji od svog večerašnjeg suparnika budući da imaju utakmicu manje.

S pobjedom u Osijeku bi bili gotovo siguran sudionik idućeg Eura budući da će se izravno plasirati prve dvije reprezentacije iz svake skupine, javlja Danas.hr.

Budući da je jedna od ključnih utakmica ovih kvalifikacija, podršku svojim suigračima iz reprezentacije došao je dati i ozlijeđeni Ivan Perišić.

Nothing can stop him: Ivan Perišić visits #Croatia squad to support his teammates as they face Turkey in a crucial #EURO2024 qualifier in Osijek! 🇭🇷💪 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/tnIWFn6H5w

— HNS (@HNS_CFF) October 12, 2023