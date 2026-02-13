Omiš: Vozio unatoč zabrani, odbio test na drogu

Policijski službenici su u srijedu, 11. veljače 2026. godine oko 14 sati u Omišu zaustavili 35-godišnjeg vozača za kojeg su utvrdili da upravlja vozilom za vrijeme dok mu je na snazi zabrana upravljanja vozilom B kategorije koja mu je na snazi do ožujka 2026. godine. Na zahtjev policijskih službenika odbio se podvrgnuti preliminarnom testiranju na prisutnost droga u organizmu, odnosno liječničkom pregledu, uzimanja krvi i urina radi analize.

Uhićen je i odveden na sud kojem je predloženo da se vozaču, zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.

Sud ga je pustio na slobodu.